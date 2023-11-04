«شيله من الفيشة فورا»… خبير روسي يحذر من تشغيل الراوتر طوال الليل 5 مخاطر رهيبة يجهلها الجميع!!..ازاى عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتقد العديد من الأشخاص أن تشغيل الموجِّه (الراوتر) طوال الليل ضروري لكي يمكنهم الوصول إلى الإنترنت في أي وقت، سواءً نهارًا أم ليلاً، ومع ذلك هناك العديد من المخاطر الحقيقية التي يتعرض لها الموجه عند تشغيله طوال الليل، وهذا ما سنشرحه من خلال السطور التالية.



هناك العديد من المخاطر المحتملة لتشغيل الرواتر الخاص بك طوال الليل، تشمل:

1. ارتفاع درجة حرارة الرواتر: حيث يرسل الموجه باستمرار إشارات لاسلكية ويستقبلها، مما يؤدي إلى ارتفاع حرارته بشكل كبير، مما قد يؤدي إلى التلف أو حتى نشوب حريق.

2. زيادة استهلاك الكهرباء: يستهلك الموجه الطاقة الكهربائية حتى عندما لا يكون قيد الاستخدام. لذا، إذا تركت الرواتر مشغلًا لفترة طويلة، سيؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في فاتورة الكهرباء الخاصة بك.

3. ارتفاع خطر الاختراق: الرواتر أكثر عرضة للاختراق، ويتيح للمخترقين الوصول إليه عن بُعد واستغلاله للوصول إلى معلوماتك الشخصية أو حتى اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

4. انخفاض عمر البطارية: إذا كان لديك الرواتر يحتوي على بطارية، فإن تشغيله طوال الليل سيؤدي إلى تفريغ البطارية بسرعة.

1. افصل الموجه عن الكهرباء: قم بفصل الرواتر عن الكهرباء عند عدم الاستخدام، خاصةً أثناء الليل.

2. اختر موجهًا يحتوي على خاصية الإيقاف التلقائي: اختر رواتر يتوقف تلقائيًا عن العمل عندما لا يكون قيد الاستخدام.

3. وضعية صحيحة:ضع الرواتر في مكان بعيد عن منطقة النوم الخاصة بك.

4. استخدام غطاء واقي: اغطِ الرواتر بغطاء واقي مصمم للحد من التعرض للإشعاع الكهرومغناطيسي.