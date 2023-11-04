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شمس الكويتية تتجاوز الخطوط الحمراء وتكشف من تحت ثوبها هذه المنطقة الحساسة من جسدها .. هل تنافس سما المصري؟

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أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل مجددًا، بعد نشرها صورًا جديدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

ارتدت شمس الكويتية فستانًا أسود طويلًا بفتحة من الأمام كشفت عن فخذيها، وأكمام شيفون، وعاري من منطقة الصدر.

وسرعان ما انتشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعرضت شمس الكويتية للانتقادات من قبل بعض المتابعين، الذين اعتبروا أن إطلالتها خادشة للحياء، وعبروا عن استيائهم من إطلالة شمس، معتبرين أنها تجاوزت الخطوط الحمراء.

وعلق أحد المتابعين قائلاً: "شمس الكويتية تنافس في الجرأة"، بينما قال آخر: "هذه الإطلالة لا تليق بفنانة مثل شمس".

شمس الكويتية تكشف من تحت ثوبها هذه المنطقة الحساسة من جسدها

شمس الكويتية بصدر عاري وأفخاذ مكشوفة

رغم أن صورة شمس الكويتية المثيرة للجدل، قديمة وسبق للفنانة أن نشرتها في وقت سابق عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، إلا أنها شهدت تداول واسع خلال الساعات الماضية، ووصفها المتابعين بالجريئة والفاضحة.

وكانت شمس الكويتية قد علقت على تلك الصورة عندما قامت بنشرها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: “ما في اسوأ من انك تكون حاس بس خايف تتأكد”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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