عيالك هتموت بسبب البيض مصيبه خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض بهذه الطريقة تحولها إلى سم.. اعرفيها وانقذي اولادي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر البيض هو من أكثر أنواع الأطعمة التي يتم تناولها بشكل متكرر على مدار اليوم بعض الأفراد يحبون تناول البيض في الصباح الباكر على أساس أنه وجبة رئيسية متكاملة وغنية بالعناصر الغذائية، وتحتوي على البروتينات الهامة بالجسم ويمكن أيضا تناوله في وسط اليوم او في العشاء وعادة ما يتم تحضير البيض باكثر من طريقه ولكن الأشهر على الإطلاق هي البيض المسلوق، والذي يعتبر وجبه أساسيه للصغار أثناء فترة الدراسة فتقوم الأم بعمل سندوتشات البيض لأطفالها ولكن هناك خطأ قد تقع فيه عند سلق البيض تابعونا لمزيد التفاصيل لتجنب هذا الخطأ.

أخطاء سلق البيض

لا يوجد أي شك أن البيض من الأطعمة الهامة والأساسية التي لابد وأن يقوم الإنسان بتناولها بشكل مستمر وهو وجبة أساسية للأطفال في أيام الدراسه لانها وجبه مغذيه تمنحهم معدلات مرتفعة من البروتينات وهم بحاجة إليها، ولكن الخطأ الذي تقع فيه الأم عند سلق البيض، يكمن في أنها تترك البيض مدة قليلة جدا في الماء المغلي وبهذا يكون البيض نيء وعندما يقوم بتناوله الطفل يضعف مناعته وقد يصيبه ببعض الامراض كما انه لا يأخذ القيمة الغذائية للبيضه بالكامل.

نصائح لسلق البيض

على جانب آخر أوضحت وزارة الصحة الطريقه الصحيحه المفترضة لسلق البيض وهي أن تقوم سيدة المنزل بوضع البيض في وعاء مليء بالماء، وعليه مقدار نصف ملعقة من الملح ويترك على النار لمدة لا تزيد عن ربع ساعه وتلك المدة كافية لتسوية البيض ونضجه كاملا.