«اوعى تموته في بيتك مهما حصل».. هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟ ..الإجابة هتفاجئك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في كل منزل توجد العديد من الحشرات والزواحف المختلفة، وبشكل بارز الوزغ، الذي يُرى بكثرة خاصة في فصل الصيف. وجود الوزغ داخل المنزل يُسبب شعورًا بعدم الراحة والاستياء، تلجأ ربة المنزل إلى الكيماويات والمبيدات للتخلص منها بسرعة، ولكن هذا لا يحقق الهدف ويسبب ضررًا، إن لهذا تأثيرًا كبيرًا على صحة أفراد الأسرة وعلى البيئة المحيطة بهم. لذا تم تقديم وصفات طبيعية، سهلة وبسيطة لا تتسبب في آثار سلبية على الأطفال، وسيتم التعرف عليها بالتفصيل في هذا المقال التالي.

يمكن التخلص من الوزغ بطرق سهلة وبسيطة دون الحاجة إلى القلق أو الخوف منهم، ودون الاعتماد على استخدام المبيدات الحشرية، التي تؤدي إلى نتائج سلبية تكون أكثر ضررًا من النفع. تم توفير حلاً آمناً باستخدام وصفات طبيعية باستخدام مكونات سهلة الحصول عليها في كل منزل لحل هذه المشكلة والتخلص من هذه الوزغ دون أن تؤثر على أفراد الأسرة في المنزل.

الوسائل الطبيعية للتخلص من الوزغ:

1. تنثر قشور البيض المطحونة حول المنزل يمكن أن تجعل الوزغ يهرب بسرعة لأنه يعتبرها بيض الثعبان.

2. يمكن استخدام الفخ اللاصق لصيد الوزغ، حيث يتمسك بهم عندما يمرون فوقه، وبالتالي يتمنعون عن الهروب.

3. وضع كميات من الماء البارد جداً في المناطق التي يوجد بها الوزغ يمكن أن يؤدي إلى التخلص منه نهائيًا.