«لا غنى عنه في كل بيت»… تعرفي على استخدامات “كريم ميبو” المعجزة في شد البشرة والتخلص من التجاعيد…عمرنا ضاع واحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بسبب ارتفاع تكلفة منتجات العناية بالبشرة، يلجأ العديد من النساء إلى الوصفات المنزلية للتخلص من مشاكل البشرة التي يعانين منها، تلك الوصفات لا تكلف الكثير وتكون فعّالة للغاية. إحدى المشاكل المزعجة للعديد من النساء هي ظهور مناطق داكنة على الجسم، مما يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس والاحراج، اليوم لدينا حلاً لهذه المشكلة باستخدام مكونات بسيطة متاحة في كل منزل، وستحققين نتائج مذهلة ستجعل الجميع يتساءل عن سر إشراقتك وجمال بشرتك ووضوحها.

تساعد هذه الخلطة على التخلص من التسمير والبقع الداكنة على الجسم، دون الحاجة إلى شراء منتجات العناية بالبشرة المكلفة، لتحضير هذه الوصفة، ستحتاجين إلى مكونات بأسعار معقولة ومتاحة، وهي كالتالي:

1. ملعقة طعام واحدة من كريم “ميبو”.

2. ملعقتين طعام من خميرة البيرة.

3. أربع ملاعق طعام من عصير الخيار.

4. ملعقتين طعام من زيت الزيتون.

5. ملعقة طعام واحدة من النشا.

6. ملعقتين طعام من الحليب.

7. ملعقتين طعام من العسل الطبيعي.

كيفية تحضير كريم تفتيح البشرة “ميبو”:

1. اخلطي الخميرة والحليب والماء الدافئ في وعاء على النار حتى تذوب الخميرة تمامًا، ثم ارفعي الخليط عن النار واتركيه حتى يبرد تمامًا.

2. أضيفي كريم “ميبو” وزيت الزيتون والعسل والنشا إلى الخليط، وامزجي المكونات حتى تحصلي على خليط ناعم وكريمي.

3. انقلي الخليط إلى وعاء زجاجي نظيف وجاف واتركيه في الثلاجة حتى يتجمد.