«كنز في بيتك وانت متعرفش».. وصل سعرها 150 ألف جنيه ملعقة السنبله موجوده في كل منزل دور عليها بسرعة..هتبقي مليونير في غمضه عين!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الأيام الأخيرة شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من المنشورات لأشخاص يبحثون عن شراء ملعقة بمبالغ مالية ضخمة، تصل إلى 150,000 جنيه، وآخرون يقدمون ملعقة بها رسم لسنبلة، مما دفع الكثيرين إلى التفتيش في درج مطابخهم بحثًا عن نوع الملعقة المُطروحة للبيع بمبلغ خيالي.

شارك بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي منشورات حول كيفية التعرف على ملعقة السنبلة المطلوبة للبيع، مشيرين إلى أنها تُعتبر ملعقة فضية.

بدأ استيراد الملاعق في العالم العربي في عام 1970 ميلادية، واستمر حتى عام 1983 ميلادية، حيث كانت متواجدة في جميع منازل مصر، خاصةً وأن التجار استوردوا حوالي 30 مليون ملعقة.

الملعقة الأصلية للسنبلة وفقًا للمنشور تتميز بتركيبها الكيميائي الذي يتألف من الحديد والفضة، بطريقة تحميها من الصدأ لأكثر من 50 عامًا، بالإضافة إلى رقة وأناقة تصميمها المميز، مع رسم سنبلة القمح عليها بشكل زخرفي.

انتشر منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أن هذه الملاعق السنبلة، إلى جانب الشوك، تبلغ أسعار تصل إلى 150,000 جنيه. هذا البيان أثار جدلا واسعًا، حيث تساءل الكثيرون عن سر هذه الملاعق ليسعى البعض لاقتنائها بمثل هذا المبلغ، وكيفية بيعها، والأماكن المخصصة لذلك.

على الرغم من أن ملعقة السنبلة كانت متوفرة بكثرة في الماضي في مصر، إلا أن وجودها اليوم أصبح نادرًا. تتميز ملاعق السنبلة أيضًا بجودتها واحتوائها على نسبة كبيرة من الفضة تجعلها غير قابلة للصدأ، على الرغم من مرور الكثير من السنوات، مما يجعلها سلعة مميزة للراغبين في اقتناء واستغلال المقتنيات القديمة.