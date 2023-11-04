«معلومة بمليون جنيه»..أغرب 7 عادات زواج حول العالم منها عادة لايتوقعها احد في دولة عربية..هتصدم لما تعرف!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العادات والتقاليد الزواجية وتجذُّرها في الشعوب والتقاليد التي تمتلك تاريخاً وقصصاً تُروى عبر العصور، وسوف نتعرف من خلال المقال على اغرب العادات والتقاليد فيما يخص الزواج حول العالم؛ حيث هناك الكثير من التقاليد التى لا تعلم عنها شئ وقد تصدمك في حالة معرفتها.

أولاً: العروس تصعد إلى شجرة عالية في الصين

تتسلق العروس إلى شجرة عالية، ويجب أن يتسلقها العريس، بينما تقف عائلة العروس أسفل الشجرة وتحاول منعه باستخدام العصي، إذا نجح في تسلق الشجرة والوصول إلى العروس، يمكنه الزواج منها وكسب ثقة عائلتها.

ثانياً: عروس قبيحة جداً في اسكتلندا

في يوم زفافها تحرص العروس على الظهور في أبشع صورة، وتقوم صديقاتها برمي القمامة والبيض الفاسد وأحياناً القطران عليها حتى تظهر العروس في أبشع صورة، الفكرة وراء هذه الطقوس الغريبة هي إذا استطاعت تحمل كل هذه الأمور؛ ستكون قادرة على تحمل مسؤوليات الزواج.

ثالثاً :في أيرلندا يُمنع رفع قدم العروس عن الأرض

يعتقد الأيرلنديون أن هناك جنيات تسرق كل شيء جميل على الأرض، وتنعكس هذه الاعتقادات في عادات وتقاليد الزواج، حيث تكون العروس أجمل ما في الأرض في يوم زفافها؛ لذا يخشى الأيرلنديون أن تُسرَق، لذا يجب على العروس أن لا ترفع قدميها عن الأرض، وأن تحافظ على لمستها بالأرض حتى لا تُخَطَّف.