اوعى تشتريه حتى لو ببلاش”.. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد والمناعة .. سموم نطعمها لاولادنا !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - زيت الطعام عنصر اساسي في كل مطبخ تقوم سيدة المنزل باستخدامه في تحضير الأطعمة لا سيما قلي البطاطس والسمك وغيرها من المواد الغذائيه التي يمكن تحضيرها باستخدام الزيت ولكن زيت الطعام له صلاحيته للاستخدام وبعد فترة تقوم سيدة المنزل بالتخلص من زيت الطعام المستعمل، إما بسكه في الحوض أو ببيعه لهؤلاء الباعة الجائلين الذين أصبحوا منتشرين بكثرة خلال هذه الفترة، ولكن فيما يستخدم زيت الطعام ذلك الذي يقوم بشراء وجمعه هؤلاء الأفراد هذا ما سوف نتحدث عنه خاصة وأن الأمر أتضح بأنه خطير للغاية لذلك تابعونا لمزيد من التفاصيل.

إعادة تدوير زيت الطعام المستعمل

في هذا السياق تم إيضاح أمر هام بخصوص للباعة الجائلين الذين يقومون بشراء زيت الطعام المستعمل بأسعار مرتفعة للحد الذي جعل سعر الكيلو يصل إلى 28 جنيه، فنجد أن هؤلاء الافراد يقومون بجمع كميات كبيرة من زيت الطعام المستعمل لإعادة تدوير ولكن ليس في عمل صابون المواعين، كما يعتقد البعض بل ان هؤلاء الافراد يقومون بوضع تلك الزيوت في براميل كبيرة الحجم وتوضع عليها مواد كيميائيه تعرف باسم تراب التبييض، تلك المواد تساهم في استرجاع له الزيت الذهبي البراق الذي كان عليه قبل الاستخدام ليعاد بيعه مرة أخرى في الأسواق بعد أن يتم تعبئته في زجاجات نظيفة.

التحذير بشأن استخدام الزيوت الضارة

بالنسبة للتحذير من زيت الطعام المستعمل قال الأستاذ الدكتور هشام موافي أن استخدام الزيوت بشكل متكرر هو أمر ضار للغاية، لأنه عندما يوضع على النار يسبب الكثير من الأضرار بسبب تولد مواد سامة فيه تؤثر على صحة الإنسان وتصيبه بالأمراض.