«فكرة مشروع مضمونة».. دراسة جدوى لتربية 100 كتكوت ابيض مشروع منزلي مربح جداً برأس مال بسيط

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إجراء دراسة جدوى شاملة قبل بدء أي مشروع، بغض النظر عن طبيعته، أمر ضروري للغاية، تسمح لك هذه الدراسة بحساب التكلفة الشاملة للمشروع بالإضافة إلى المبلغ المحتمل من الربح الشهري، حتى المشاريع الصغيرة، على الرغم من أن ربحها يكون متواضعاً في البداية، قد تتحول إلى مشروع كبير خلال وقت قصير، إذا تمت بنجاح يمكن أن يوفر لك الآلاف من الجنيهات شهرياً، فيما يلي دراسة جدوى تركز على تربية 100 من فراخ الدواجن البيضاء في المنزل، تظهر الأرباح الكبيرة التي يمكن تحقيقها في غضون وقت قصير.

تقدم الأسواق العديد من سلالات الفراخ، وكل سلالة لديها ظروف تربية محددة، ولكن الفراخ البيضاء هي الأكثر رواجاً وربحية، خاصة نظرًا لأن سعرها معقول ولا يتجاوز في العادة 6.5 جنيهًا للفرخ الواحد، وفي بعض الأماكن يمكن العثور عليها بسعر 4 جنيهات، ولكن سنفترض أن سعر الفرخ الواحد يبلغ متوسطاً 6.5 جنيه. بضرب هذا السعر في 100، يكون تكلفة شراء الفراخ 650 جنيهًا فقط.

فيما يتعلق بكمية العلف التي تأكلها الفراخ يوميًا، فإن كل فرخ يحتاج إلى 3.5 كيلوجرامات حتى يصل إلى عمر 35 يومًا. هنا، يكون إجمالي العلف المستهلك هو 360 كيلوجرامًا، ونظرًا لأن سعره في المتوسط 7 جنيهات للكيلوجرام الواحد، فإن تكلفة العلف هي 2,450 جنيهًا فقط. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج أيضًا إلى 3 أكياس من السَماد بتكلفة 75 جنيهًا، ودواء بقيمة 225 جنيهًا، وكهرباء بقيمة 50 جنيهًا.

عندما تصل الدجاجات إلى مرحلة النضج، يكون حجم الدجاجة الواحدة حوالي 1.9 كيلوجرام. بضرب هذا الوزن في حوالي 95 دجاجة، نحصل على 180 كيلوجرامًا من اللحم، إذا افترضنا أن سعر اللحم هو 25 جنيهًا للكيلوجرام، فإن الإجمالي الناتج من مبيعات اللحم يصل إلى 4,500 جنيهًا، بطرح النفقات من هذا المبلغ، يتبقى لدينا 1050 جنيهًا خلال 35 يومًا.