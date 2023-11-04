«يا نهار مش فايت».. عروسة في المستشفي ليلة الدخلة وسط ذهول المعازيم.. شوفو عمل ايه فيها ورد فعل الاهل صادم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا أستطيع تصديق ما حدث! انتهت العروس في المستشفى في ليلة زفافها، مما أذهل جميع الحضور، كان سلوك العريس مفرطًا في الرغبة، تتحول ليلة الزفاف، التي عادةً ما تكون للفتيات حلمًا بشريك الحياة، إلى كارثة كاملة بالنسبة لهذه العروس، كانت قد أعدت نفسها بعناية، متوقعة الاستمتاع بأجمل وأفضل تجربة ممكنة في تلك الليلة الخاصة، تتطلع بشوق إلى قضاء العمر مع زوجها، ومع ذلك ما حدث يمكن وصفه فقط على أنه حادث كارثي من جميع الجوانب، تحولت الوضعية بشكل جذري إلى الأسوأ، مما أدى إلى دخولها المستشفى.

كانت السبب وراء دخول العروس المستشفى محزنًا، تنتظر كل فتاة هذه الليلة على أنها واحدة من أسعد ليالي حياتها، ومع ذلك بالنسبة لهذه العروس الغير محظوظة، تحولت إلى كابوس وكارثة حقيقية أدهشت الجميع، ما كان من المفترض أن يكون ليلة رقص واحتفال تحول إلى حادث مروع، أفادت تقاريرها الطبية بأنها تعرضت لضرب عنيف أدى إلى فقدانها الوعي.

الواقع المحزن أصبح واضحًا عندما قامت عائلة العروس بمواجهة العريس، اعترف بأن والدته كانت قد أوجدته لارتكاب هذا الفعل، ولم يكن يرغب في عصيانها. وكانت والدته قد أعطته نفس النصائح التي قدمتها لأشقائه بالترهيب من زوجته في الليلة الأولى، بعد اتباع تعليمات والدته، دخل الغرفة واعتدى عليها بعنف بواسطة عصا وأقلام حتى فقدت وعيها، نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة، مما أثار دهشة الجميع، هذا اليوم الذي كان من المفترض أن يكون احتفالًا فرحًا تحول إلى كابوس مروع.