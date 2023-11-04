دوت الخليج - كتب احمد صلاح - سعودي تزوج 53 امرأة يقدم نصيحة غاليه للرجال ..شاهد ماهي.،,

تحدث الإعلام التركي عن الرجل السعودي المعروف باسم “أبو عبد الله” الذي تزوج من 53 امرأة على مدار 43 عاما بحثا عن الاستقرار .

و بحسب ما رصدته تركيا بالعربي، حطم الرجل السعودي المعروف باسم أبو عبد الله جميع الأرقام القياسية بزواجه من 53 امرأة على مدار 43 عاما الماضية،

وبرر ذلك بأنه كان يبحث عن الإستقرار ولم يجده، وسيستمر بالزواج حتى يجد الإستقرار، حيث استمر أقصر زواج له 24 ساعة فقط .

وبحسب المصادر قدم السعودي أبو عبدالله نصيحة للرجال الراغبين بالحصول على الإستقرار بالزواج بزوجة تكبرهن بسنوات .

وأكد “أبوعبدالله” أو من يوصف بـ”مزواج القرن” أنه لم يكن يبحث عن المتعة الشخصية في زواجاته المتعددة؛ وإنما عن الاستقرار والسعادة والراحة النفسية، مؤكداً أنه الآن في عمر 63 سنة ولديه زوجة واحدة وليست لديه أي نية للتعدد مجدداً.

وقال أبو عبدالله لبرنامج ” mbcفي أسبوع” عن قصة انتشار مقطع يتحدث فيه عن زواجه بـ53 امرأة بقوله: “كنا مجتمعين عند أحد الزملاء نتحدث ونمزح وأخبروني بأنه سيتم التصوير وسمحت لهم بذلك، ولم يزعجني انتشار المقطع وإنما أزعجني بعض الردود والتعليقات المسيئة”.

وفي التفاصيل كما نشرها موقع “سبق” السعودي أضاف أبو عبدالله: “في بداية الأمر بعد زواجي الأول لم يكن في تفكيري اتخاذ قرار التعدد لأني كنت مرتاحًا وعندي أطفال،

وبعد مضي فترة حدثت مشاكل فقررت أن أتزوج الثانية وعمري 23 سنة من أجل راحتي وقد أخبرت زوجتي الأولى بذلك”، مؤكداً أنه لم يتزوج من أجل المتعة الخاصة وإنما من أجل البحث عن الاستقرار.

وأشار إلى أنه عندما حدثت مشكلة بين الزوجة الأولى والثانية قرر الزواج بالثالثة والرابعة، وبعد زمن طلق الأولى والثانية، وبعد ذلك قام بتطليق الثالثة بعد أن حصل خلاف بينها والزوجة الرابعة.

وأشار إلى أن سبب تعدد زيجاته فيما بعد من أجل البحث عن المرأة التي تسعده في حياته ومنزله، حيث توالت زيجاته بعد تطليقه الزوجة الرابعة، مبيناً أنه حاول أن يكون عادلًا بين زوجاته.

ولفت المزواج الذي يدعى “أبو عبدالله”، إلى أنه تزوج 53 امرأة على فترات متباعدة، وقال: “كان أول زواج لي وعمري 20 عاماً وكانت زوجتي أكبر مني بـ6 سنوات”.

وأوضح أن الاستقرار يكون من الزواج بالكبيرة لا من الصغيرة، لافتاً إلى أن أقل مدة لزواجه كانت ليلة واحدة فقط، وأن كل زيجاته كانت تقليدية.

وذكر أن أغلب زيجاته كانت من سعوديات، بينما اضطر للزواج من أجنبيات عندما كان يسافر خارج المملكة من أجل عمله الخاص، ويبقى لمدة 3-4 أشهر “فأتزوج عفة لنفسي”، حسب قوله.