فتاة شابة حسناء تضع كاميرا مراقبة في غرفتها لأنها تتألم كثيرا اثناء النوم.. وفي الصباح اكتشفت الكارثة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يم يمكن أن يواجه بعض الأفراد أشياء غريبة أثناء النوم من بينها ما يكون متعب ومرهق أو يؤثر على جودة النوم وبالطبع توقيت النوم هو الوقت اللازم للراحة الجسد، ولكن القصة التي سوف نسردها عليكم هي المرأة كانت دائما تشعر بآلام أثناء نومها وهذا جعل حياتها أشبه بالكابوس،وبناء عليه وبعد تفكير عميق قد توصلت هذه المرأة إلى فكرة تمكنها من معرفة ما يحدث أثناء نومها.

خاصة وأنها في كل يوم تشعر بآلام شديدة في رأسها منذ فترة طويلة وقد عجزت عن معرفة أسباب ذلك الأمر، ولهذا قد قررت ان تستخدم التكنولوجيا في ذلك الأمر لمعرفة ما هو الأمر الذي ينغرس عليها نومها وقامت بتركيب كاميرا في غرفه نومها وتوصيلها بالهاتف لاكتشاف الأمر.

وقد ذكرت صحيفة ميرور البريطانية بأن هناك سيدة بريطانية تربي في منزلها الكثير من الحيوانات ولديها قطة مقربة لها مقيمة معها بشكل مستمر، ولكن تلك المرأه اثناء النوم تشعر بآلام شديدة في الرأس وهي تسكن بمفردها وكلما تستيقظ تشعر بأن هناك بعض الوجع وآلام في الرأس ،ةلكنها لم تتخيل ابدا بان تلك القطه التي تقوم بتربيتها وتطعمها يوميا هي السبب في تلك الالام.

وعندما قامت هذه المرأة بمراجعة الكاميرات أثناء نومها واستيقظت وشاهدت تسجيل الفيديوهات، تفاجأت بأن تلك القطه التي تقوم برعايتها وتطعمها بشكل يومي هي التي تكون موجودة فوق رأسها يوميا وتقوم بخمش راسها باستخدام أظافرها.