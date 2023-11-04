«علشان متجيش تقول معرفش»…لماذا رفض النبي أكل لحم الأرانب رغم أنها جائزة شرعًا ؟ ..و ماذا اكتشف العلماء فيه؟.. معلومات مفاجأة!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - موضوع يتطلب انتباهًا وفهما واسعا هو تناول لحم الأرنب، بينما يحب العديد من الناس لحم الأرنب، إلا أن هناك أقوالا تحظر تناوله، حيث يُشدد على أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يأكله طوال حياته، ومع ذلك من المهم أن نلاحظ أن الأطعمة المحظورة ذكرها الله صراحة في القرآن.

قد جعل الله لنا حلالًا الكثير من الأطعمة الجيدة، وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعلومات حول ما هو محرم علينا، ولكن في بعض الأحيان يتداول البعض معلومات غير صحيحة أو يساء فهمها دون الرجوع إلى أهل العلم، مما يؤدي إلى الفوضى والانقسام في المجتمعات.

من بين هذه القضايا مسألة تناول لحم الأرنب، حيث يزعم البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأكله، مشيرين إلى أنه قال عندما عرض عليه الأكل: “هي حائض”، ومع ذلك هذه الكلمات لم تكن تمثل منعًا، بل كانت خيارًا شخصيًا بناءً على كراهيته لهذا النوع من اللحم، تأثرت تفضيلات النبي صلى الله عليه وسلم بطبيعته البشرية، تماما مثلما فعل عندما رفض أكل “الزواحف” لأنها لم تكن جزءًا من بيئته المألوفة، تختلف المنع المحددة، مثل عدم تناول الحيوانات الميتة أو لحم الخنزير، عن الاختيارات الشخصية كتفضيلات النبي فيما يتعلق بلحم الأرنب، فلم يكن لحم الأرانب من اللحوم المفضله لدى النبي صلى الله عليه وسلم.