“وداعا لضعف الشبكه”..تعرف على الطريقة عبقرية التي تجعل شبكة الواي فاي في منزلك أسرع من الصاروخ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعاني من ضعف شبكة الواي فاي في منزلك؟ هل ترغب في تحسين جودة الاتصال والاستمتاع بالإنترنت السريع؟ إذا كانت إجابتك نعم، فهناك حيلة بسيطة وفعالة يمكنك تجربتها بنفسك، وهي تستخدم مواد بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

الحيلة تتلخص في وضع جهاز الراوتر في مكان مرتفع داخل الغرفة، ووضعه داخل طبق معدني يشبه طبق الستالايت، وتغليفه برقائق الألمونيوم (سيلوفان)، وتوجيهه نحو النافذة. هذا الأمر يعمل على تقوية الإشارة وتوزيعها بشكل أفضل في المكان، حيث تعمل رقائق الألمونيوم على عكس الإشارة وزيادة قوتها.

هذه الحيلة ليست خيالية، بل تم تجربتها وتداولها من قبل العديد من مستخدمي الإنترنت، الذين أكدوا فاعليتها وسهولتها. ويمكنك أن ترى بنفسك الفرق في قوة الشبكة قبل وبعد تطبيق الحيلة.

ولكن هذه الحيلة ليست الحل الوحيد لمشكلة ضعف الشبكة، فهناك جهود كبيرة تبذلها الدولة والجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية للاتصالات. فقد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تغريم مقدمي خدمات المحمول عن تجاوز معايير الجودة، واعتماد 823 محطة جديدة لتقوية الشبكة، وإزالة الأجهزة غير المعتمدة التي تعمل على تشويش الإشارة. كما أعلنت وزارة الاتصالات عن استثمارات بقيمة 2 مليار دولار للإنترنت الأرضي فائق السرعة، وتضاعف سرعة الإنترنت المتوسطة إلى الثابتة أكثر من 9 أضعاف خلال الـ5 سنوات الماضية.

إذا كنت تريد الاستفادة من هذه الخدمات والتمتع بالإنترنت السريع والمستقر، فلا تتردد في تجربة الحيلة البسيطة التي ذكرناها، ولا تنسى أن تشاركنا رأيك وتجربتك في التعليقات.