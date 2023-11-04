“وصفة بمليون جنيه”..طريقة فعالة ورخيصة للتخلص من البق بالخل نهائيا.. مستحيل يقرب من بيتك تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

كيف تتخلصين من البق بطريقة طبيعية وسهلة؟.البق هي حشرات صغيرة تعيش على دمائنا ودماء الحيوانات. لدغاتها مؤلمة ومزعجة، وقد تسبب حساسية أو عدوى. البق ينتقل بسرعة من مكان لآخر، خصوصاً إذا كنت تسافرين كثيراً أو تنقلين الأثاث.

لكن لا تقلقي، فهناك طريقة طبيعية وسهلة للتخلص من البق بمكونات موجودة في منزلك. كل ما تحتاجين إليه هو:

– كوب من الخل الأبيض

– نصف كوب من صودا الخبز

– ربع كوب من زيت اللافندر

الخطوات:

1. امزجي الخل الأبيض وصودا الخبز في وعاء.

2. أضيفي زيت اللافندر إلى المزيج.

3. اسكبي المزيج في زجاجة برشاش.

4. رشي المزيج على كل الأماكن التي تظنين أن البق يمكن أن يختبئ فيها، مثل الفراش والأرائك والثقوب والزوايا.

5. اتركي المزيج لمدة يوم كامل.

6. امسحي المنطقة بالماء والصابون.

كيف يعمل المزيج؟

الخل الأبيض وصودا الخبز يجففان البق ويقتلانه. زيت اللافندر يبعد البق برائحته العطرة.

نصائح إضافية للتخلص من البق:

– تفقدي منزلك بشكل دوري للتأكد من عدم وجود البق.

– ضعي كل الملابس والمفارش التي قد تكون ملوثة بالبق في أكياس بلاستيكية مغلقة.

– اغسلي كل الملابس والمفارش بالماء الحار (60 درجة مئوية على الأقل).

– جففي كل الملابس والمفارش في النشافة على حرارة عالية لمدة نصف ساعة على الأقل.

– استخدمي أغطية مضادة للبق لحماية المراتب والمخدات.

هذه الطريقة الطبيعية مجربة ومضمونة في التخلص من البق، ولكن إذا لم تنجح معك، فقد تحتاجين إلى استشارة شركة متخصصة في مكافحة الحشرات.