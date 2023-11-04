“هتقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التلفزيون ” … استغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ الف جنيه وأكثر!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رغم أن التلفزيون يحمل قيمة تاريخية كبيرة في حياة الناس، إلا أن العديد منهم يقومون بالتخلص منه بسبب التطور التكنولوجي السريع، ومع ذلك هناك فرص للاستفادة من المواد والمكونات النادرة داخل التلفزيون القديم لصنع منتجات قيمة، قد يكون من الأفضل أيضًا الاستفادة من المواد الأخرى الموجودة في التلفزيون مثل الأسلاك والمكونات الإلكترونية، الاستفادة من التلفزيون القديم يمكن أن تكون تجربة ممتعة ومجزية، تذكر دائمًا الالتزام بالسلامة والحذر أثناء تفكيك الأجزاء واستخدامها في مشاريع جديدة.

استخدامات أجزاء التلفزيون القديم

يتم إستخدام أجزاء التلفزيون القديمة في العديد من الأمور، ومنها:

يمكن استخدام هذه المواد في صنع أسلاك توصيل جديدة أو إصلاح الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام الغطاء الخارجي للتلفزيون القديم في صنع قواعد أو جدران للأثاث المنزلي، مما يوفر قطعًا فريدة وذات طابع خاص في المنزل.

قد تحتاج إلى قطع الغيار لتصليح أجهزة أخرى في المستقبل أو بيعها كمواد قابلة للتدوير.

إعادة تدوير الأجزاء القديمة من التلفزيون

لتوضيح الفكرة، يمكن استخدام أجزاء الأسلاك والمكونات الإلكترونية الأخرى في صنع أسلاك توصيل جديدة أو إصلاح الأجهزة الإلكترونية الأخرى، بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الغطاء الخارجي للتلفزيون القديم في صنع قواعد أو جدران للأثاث المنزلي، مما يوفر قطعًا فريدة وذات طابع خاص في المنزل، كما يمكن استخدام الأجزاء المتبقية من التلفزيون القديم كقطع غيار لتصليح أجهزة أخرى في المستقبل أو بيعها كمواد قابلة للتدوير.