“هتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التلفزيون ” … استغلال التلفزيون القديم هذه القطعة تساوي ٥٠ ألف جنية وأكثر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - التلفزيون من الأجهزة التي توجد في كافة المنازل في مختلف أرجاء العالم وظلت هكذا لفترة طويلة، وبعد تقدم التكنولوجيا وانتشار الشاشات والأجهزة المحمولة سار الكثير يتخلصون من التلفزيون القديم دون إدراك أهميته فالتلفزيون القديم يحتوي على كنز ثمين.

قطع قيمة تساوي ملايين بالتلفزيون القديم

من أجل الحصول على القطعة القيمة الموجودة في التلفزيون القديم لابد من وجود شخص خبير في التعامل مع الأجهزة الكهربائية وأيضًا ملم بكيفية فكها وتركيبها، وفي نفس الوقت هذا الشخص لابد أن يكون لديه مجموعة من الأدوات اللازمة التي تساعد في استخراج القطعة القيمة، في نفس الوقت حماية نفسه حيث أن بعض الأجهزة تتضمن مواد ضارة، وهذا الشخص لابد أن يكون ملم بكافة الخطوات وفي نفس الوقت متخذ كافة الاحتياطات أثناء تنفيذه لهذه المهمة.

كيفية استخراج القطعة القيمة من جهاز التلفزيون القديم