“عمرنا وفلوسنا ضاعوا على الحجارة بتاعت الريموت” .. أسهل طرق تشغيل ريموت اي جهاز الكتروني بالمنزل بدون الحاجة إلى الحجارة فقط ب ٥ جنية!!.. جبتلك الحل بين ايديك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نحن نعيش الآن في عصر يتميز بتطور التكنولوجيا وزيادة المواجهات الاقتصادية فدائمًا نبحث عن حل سهل وجديد، وفي نفس الوقت يوفر أموالنا ومن خلال مواد بسيطة في البيئة، وهناك طريقة بسيطة جدًا من خلالها يمكن تشغيل جهاز الدش والتلفزيون من غير أي بطاريات وبدون أي تكلفة وبمكون موجود في كل منزل.
حيلة ذكية لتشغيل اي ريموت بالمنزل بدون استخدام الحجارة
العقل البشري قادر على ابتكار أشياء تتكيف مع ظروفه في حالة نقص بعض الموارد فإنه يجد حلول سهلة وسريعة لحل المشكلات، فورق الالومنيوم يقوم بتشغيل ريموت التلفزيون في حالة نفاذ البطارية، ولكن لابد من وجود حجارة واحدة حتى يتم تنفيذ هذه الفكرة العبقرية.
طريقة استخدام الريموت بدون حجارة بورق الالومنيوم
حتى تتمكن من تجهيز بديل بشكل مؤقت لبطارية ريموت التلفزيون فمن خلال مقص صغير وورقة ألمونيوم هتحل المشكلة فقط تتبع الخطوات التالية:
- في البداية بواسطة مقص صغير يتم قص شريحة من ورق الالومنيوم لها نفس حجم بطارية الريموت.
- يتم لف تلك الورقة بالطول على شكل حجارة ثم وضعها في مكان الحجارة الفارغ والتأكد من التماس تلك الشريحة من القطب الموجب والقطب السالب للريموت.
- ثم وضع حجارة جديدة في المكان الآخر في البطارية يتم غلق الريموت واستخدامه وبهذه الطريقة تكون قد تمكنت من صنع حجارة للريموت بمكون بسيط وفي نفس الوقت بدون أي تكلفة.
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