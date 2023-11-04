«99% بيخزونها غلط»..ما هي مدة حفظ الأسماك النيئة والمطبوخة في الفريزر؟…ضاع عمرنا واحنا منعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الأسماك هي مصدر غني بالفوائد الصحية. إليك بعض الفوائد الرئيسية لتناول الأسماك، حيث تحتوي الأسماك على كميات عالية من البروتين الذي يساعد في بناء العضلات والحفاظ على الصحة العامة للجسم، تحتوي الأسماك على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تعزز من صحة القلب وتساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما تحتوي الأسماك على فيتامينات مثل فيتامين D وفيتامين B12، وكذلك معادن مثل الزنك والسيلينيوم، وهي جميعها ضرورية لصحة الجسم، وهناك أسماك الدهنية مثل السلمون تحتوي على دهون أوميغا-3 التي تساهم في تحسين وظائف الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالأمراض العصبية، كما تعد الأسماك مصدر جيد لفيتامين A الذي يدعم صحة العيون ويحسن الرؤية.

يُفضل حفظ الأسماك النيئة في الفريزر لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر فقط للحفاظ على نضارتها وجودتها. أما الأسماك المطبوخة، فيُمكن حفظها في الفريزر لمدة تتراوح بين 2 إلى 3 أشهر. يُفضل وضع الأسماك في أكياس مخصصة للتجميد وإزالة الهواء منها لمنع تأثير التجميد على جودة الأسماك.

لحفظ الأسماك بشكل صحي وآمن في الفريزر، اتبع هذه الخطوات:

1. تجهيز الأسماك:

– نظّف الأسماك جيداً وقم بإزالة الحشرات والأمعاء.

– قطّع الأسماك إذا كانت كبيرة جداً لتتناسب مع حجم أكياس التخزين.

2. تعليب الأسماك:

– ضع كل قطعة سمك في كيس بلاستيكي للتجميد محكم الإغلاق.

– قم بإزالة الهواء من الكيس قدر الإمكان لمنع تأكسد السمك.

3. وضع تاريخ الشراء:

– اكتب تاريخ الشراء على الكيس لمعرفة مدى طول فترة التخزين.