جواه كنز كبير .. اكتشاف كنز أغلى من الذهب في الريسيفر القديم أوعى ترميه تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - رسيفر التلفزيون من الأشياء الأساسية التي يتم استعمالها يوميًا من أجل الحصول على إشارة للتلفزيون لمشاهدات الكثير من قنوات التلفاز المختلفة، وبعد تطور التكنولوجيا وظهور الشاشات التي لا تحتاج إلى رسيفر قام الكثير بالتخلص من الرسيفر الخاص به، لكن دون أن يدرك أن الرسيفر يحتوي على كنز ثمين بداخله بعض الأجزاء المهمة في الرسيفر.

الأجزاء المهمه في الرسيفر

الجزء الرئيسي في الرسيفر يمكن استخدامه وهذا الجزء هو الذي يقوم بتوصيل التيار الكهربي للرسيفر من الداخل وأيضًا من خلاله يتم تشغيل كل الأشياء التي تعمل بالكهرباء داخل الرسيفر، فقط قم بتغيير سرعة التيار الكهربي الموجود بالرسيفر حتى تصل 220 فولت أي حتى تصل قوة التيار الكهربي في الرسيفر 3 فولت بمعدل 24 فولت لكل ثانية، قم بتعديل جودة شحن الرسيفر الخاصة به من خلال الجزء الأساسي الموجود به وذلك حتى تتمكن من المحافظة على جودة شحن الرسيفر.

الأجزاء الثمينة في الرسيفر

يوجد بداخل الرسيفر أجهزة يمكن استخدامها في استعمالات متعددة أشهرها هناك قطعة يمكن استخدامها في جهاز الراوتر وتلك القطعة تقوم على زيادة سرعة الراوتر.

وهذه القطعة الثمينة أيضًا يمكن استخدامها من أجل اضاءة مصباح كهربي وعلى الجانب الآخر هذه القطعة السحرية تقوم بزيادة سرعة الحاسب الخاص بك، يمكنك استخدام جميع الأجهزة القديمة من أجل استخراج معدات يمكنك إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.