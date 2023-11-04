دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد تركيب الواي فأي في المنزل مكلف للغاية إلى جانب يوجد معه الكثير من التوصيلات والأسلاك إلى جانب إنه يجب توفر خط أرضي مما يؤدي بأن تلك العملية مرهقة للغاية ومكلفة لذلك نجد الكثير من الأشخاص أخذوا يبحثون عن رقم نستطيع من خلاله فتح شبكة واي فأي ويقومون باستخدامها لذلك استطعنا أن نجد رقم بسيط وسهل يمكن من خلاله فتح أي شبكة واي فأي وسوف نوضح لكم طريقة فتح شبكة الواي من خلال هذا المقال.
طريقة فتح شبكة الواي فأي
بعد أن أصبح تركيب الواي فأي مكلف للغاية للكثير من الأشخاص خاصة بعد غلاء الأسعار لذلك استطعنا أن نجد رقم يمكن من خلاله فتح شبكة واي فأي والاتصال من خلاله وسوف نوضح خطوات فتح الشبكة من خلال النقاط التالية.
- أولا يقوم الشخص بالدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف.
- ثم يقوم بالبحث عن شبكات الواي فأي.
- سوف تظهر له الكثير من الشبكات عليه أن يقوم باختيار الشبكة التي يريدها.
- ثم بعد ذلك يقوم بنسخ الاسم الخاص بالشبكة.
- ثم يقوم بعد ذلك بإدخال اسم الشبكة.
- ثم يقوم بإدخال الإسم وكلمة المرور.
- ثم يقوم بكتابة ذلك الرقم على صفحة الويب 19216811.
- ثم بعد ذلك نقوم بالدخول مرة ثانيه ونقوم بكتابة كلمة المرور واسم المستخدم ونقوم بكتابة كلمة admin داخل كلمة المرور واسم المستخدم سوف نلاحظ إن الشبكة الواي فأي يتم فتحها بكل سهولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نت ببلاش .. هذا الكود السحري هيفتح لك شبكات الواي فأي في دقايق معدودة جربها ومش هتندم وهتدعيلي.. تعرف عليه الآن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.