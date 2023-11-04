هتدفع غرامة فورًا.. ظهور هذه العلامة في عدادك تعرضك للغرامة فورًا.. هتدفع فلوس بالكوم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خلال الأونة الأخيرة انتشرت بعض الأحاديث التي تتعلق بالمحاضر الغرامات المتعلقة بالعداد الكهربائي فبالفعل قد بدأ ظهور كلمات تحتوي على أكواد وأرقام على العداد تدل على الكثير، ومن ضمن تلك الأكواد كلمة Err 0204وتلك الكلمة تكون موجودة في العداد باللغة الإنجليزية وتظهر هذه الكلمة في كافة أنواع العدادات سواء العداد الكهربي العادي أو عداد الكارت مسبق الشحن هذه الكلمة تعني أن العداد ذاكرته ممتلئة ولا يمكنه استقبال أي بيانات أخرى وجديدة على الكارت.
ظهور كلمة E-Steal اختصار لسرقة التيار
عند ظهور هذه الكلمة في العداد فأنها تعني وجود تيار غير متزن ناتج من تداخل وصلات الكهرباء الخاصة بالمنزل أو الجرس أو موتور المياه الخاص بالمنزل الذي يستخدم ماتور واحد (بيت مشترك في الماتور) والدور الأرضي يتم من خلاله ربط أكثر من عداد كهرباء وهذه الطريقة تعرض صاحبها إلى المحضر ودفع غرامة كبيرة حيث يتم فك الغطاء العداد الخاص وتظهر رسالة على الكمبيوتر تدل على وجود غطاء عداد آخر.
ظهور كلمة Err-1 في العداد الكارت
إذا ظهرت هذه الكلمة على عدادك مسبق الشحن فأنها تعني أن الكارت الذي تم ادخاله تالف وفي نفس الوقت العداد لن يتمكن من قراءته بشكل سليم، وفي هذه الحالة عليك سرعة التوجه لأقرب شركة كهرباء من أجل استخراج كارت بدل فاقد وذلك لحماية نفسك من المسائلة القانونية والتعرض للغرامات والمحاضر والسجن وخلافه.
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