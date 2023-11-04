«هتبقي مليونير من التراب».. طريقة عبقرية جدا لاستخراج الذهب من التراب بطريقة عمرها ما تخطر على بالك!! ..كنز لا يقدر بثمن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الذهب واحدة من أثمن المعادن التي اكتشفها الإنسان حتى الآن في مصر القديمة، كان يُقدر الذهب لزخرفة النساء بسبب قيمته العالية. يتميز الذهب بخصائص ممتازة، بما في ذلك قدرته على الحفاظ على خصائصه، ولونه الأصفر الزاهي، وعدم تأكله أو التغير في خواصه، من الناحية الكيميائية، يمتلك الذهب قيمة عالية ويتم استخراجه بواسطة تحليله وفصله عن باقي العناصر الموجودة في المعدن، مثل الرصاص والنحاس، يقدم هذا المقال طرقًا بسيطة لفصل الذهب عن الرمل.

عندما يُكتشف وجود قشرة ذهبية في الأرض، تُصدر هذه الأجهزة إنذارًا لتحذير من الحفر في تلك المنطقة. وعلى الرغم من أن التنقيب عن الذهب هو عمل مربح للغاية، إلا أنه يكلف الكثير من المال، بدلاً من ذلك يمكن استخدام طرق بدائية تشمل أدوات الحفر والعمل التعاوني مع الآخرين.

بعد الاستخراج يتم طحن الأحجار إلى حصى صغيرة وتحضيرها لعملية فصل الذهب عن الأتربة.ط، يُوضع الحصى الذي يحتوي على الذهب في حمامات كبيرة تحتوي على ماء زئبقي أبيض، بعد غسلها جيدًا، تترسب جزيئات الذهب في قاع الحمامات، بينما يطفو الغبار على السطح.

المرحلة التالية تتضمن ذوبان الذهب الذي تم ترسيبه في قاع حاويات المعدن. ثم يُنقل إلى أطباق كبيرة ويُشعل تحتها نار قوية حتى تصل الجزيئات إلى نقطة الانصهار وتتحول إلى قطع ذهبية على شكل حبيبات، والتي تُعد في مكان واحد لاستكمال مرحلة التشكيل.

في المرحلة التالية يُصب الذهب ويُشكل في قوالب تزن ويُقدم للتجار للشراء، ويُشكل الجزء الآخر في شكل مجوهرات أو زينة للديكور.