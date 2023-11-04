دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل هاتفك منها؟ 3 هواتف مشهورة تخسر دعم شاومي إلى الأبد، أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن إطلاق سلسلة Xiaomi 14 لأول مرة في الصين، وتتميز هذه الأجهزة بالعديد من الترقيات المهمة، بما في ذلك الدعم الكامل للبرامج الأحدث والأطول، ومن الجدير بالذكر أن سلسلة Xiaomi 13T التي تم إصدارها مؤخرا ستحصل أيضًا على إصدارات أحدث من نظام التشغيل أندرويد لمدة 4 أجيال، بالإضافة إلى تحديثات أمنية مستمرة لمدة 5 سنوات، هذه التحديثات تعكس التزام شركة شاومي بتوفير أحدث التقنيات والميزات لعملائها وضمان حماية أفضل لبياناتهم.

وفقًا لموقع “gizmochina”، قررت شركة شاومي تنفيذ سياسة جديدة تطبقها على الهواتف التي تم تصنيعها حديثًا، وبالتالي فإن هذه السياسة ليست متاحة للهواتف القديمة، وعلى هذا النحو قررت شاومي أن تنهي الدعم المقدم لبعض هواتفها القديمة، ومن بين هذه الهواتف سلسلة Mi 10T وPoco X3.

شاومي توقف الدعم عن هذه الهواتف

تمتلك شركة شاومي صفحة مخصصة على موقعها الإلكتروني للأجهزة المنتهي دعمها EOL، ووفقاً للحساب المسمى Kacper Skrzypek على موقع إكس (تويتر سابقاً)، قامت الشركة الصينية بإضافة الأجهزة التالية إلى قائمة إنهاء الدعم، وهي:

Mi 10T

Mi 10T Pro

Poco X3

هذا يشير إلى نهاية دعم البرامج الخاصة بتلك الأجهزة.

في النصف الثاني من عام 2020، أطلقت شاومي ثلاثة هواتف ذكية، وهي الهواتف المذكورة أعلاه، وحسب سياسة الشركة القديمة، فإن الدعم البرمجي لهذه الهواتف سينتهي بعد 3 سنوات.

تم إصدار الهواتف الثلاثة مع واجهة المستخدم MIUI 12 والتي استندت إلى نظام التشغيل Android 10، في الوقت الحالي تعمل هذه الهواتف بواجهة المستخدم MIUI 14 والتي استندت إلى نظام التشغيل Android 12، وبالتالي فقد تلقت هذه الهواتف تحديثين لنظام Android وMIUI خلال السنوات الثلاث الماضية.