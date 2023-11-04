دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد مع التطور التكنولوجي في الوقت الحالي لا يتم تشغيل التليفزيون أو جهاز الريسيفر بدون ريموت وبدون البطارية التي به ونجد مع غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة فقد ارتفع سعر البطارية كثيرا ليصل إلى 50 جنيه إلى جانب أنها تنفذ بشكل سريع لذلك عمل الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق لتشغيل الريموت بدون حجارة واستطعنا أن نجد طريقة سهلة وبسيطة ونوضحها لكم من خلال هذا المقال.
طريقة سهلة لتشغيل الريموت بدون حجارة
يمكن أن نقوم بتشغيل الريموت الخاص بالتكييف أو التليفزيون أو الريسيفر بدون حجارة عن طريق ورق الالومنيوم، فيعد ورق الألومنيوم هو البديل الأساسي للبطارية ويساعد على التحكم في الريموت بكل سهولة ويوفر لنا الكثير من التكاليف لشراء الحجارة وسوف نوضح طريقة استخدامه من خلال الاسطر القادمة.
طريقة تشغيل الريموت بورق الالومنيوم
- نحضر قطعة من ورق الألومنيوم.
- ثم بعد ذلك نقوم بلفها مثل حجر البطارية.
- ثم نقوم بوضعها في مكان البطارية التالفة.
- ثم نقوم بوضع بطارية في المكان الآخر.
- ثم بعد ذلك نقوم باستخدام الريموت.
- سوف نلاحظ بأنا الريموت يعمل بطريقة سهلة وبسيطة.
الاستخدامات الأخرى لورق الألومنيوم
- يستخدم في تغليف الأطعمة للحفاظ على درجة حرارتها.
- يستخدم في تغليف البوتاجاز لحمايته من الأوساخ.
- يمكن أن نقوم بصناعة منه كور ونضعها في الغسالة مع الغسيل لأنها تساعد على التخلص من الوبر الذي يوجد في الملابس إلى جانب أنها تقوم بفرد الملابس وعدم كرمشتها.
- يستخدم في سن السكاكين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلوسنا ضاعت فى الأرض.. أسهل طرق تشغيل اليموت أي جهاز إلكتروني بالمنزل بدون الحاجة إلى الحجارة فقط ب5 جنيه.. هتتصدم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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