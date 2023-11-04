فلوسنا ضاعت فى الأرض.. أسهل طرق تشغيل اليموت أي جهاز إلكتروني بالمنزل بدون الحاجة إلى الحجارة فقط ب5 جنيه.. هتتصدم

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد مع التطور التكنولوجي في الوقت الحالي لا يتم تشغيل التليفزيون أو جهاز الريسيفر بدون ريموت وبدون البطارية التي به ونجد مع غلاء الأسعار في الفترة الأخيرة فقد ارتفع سعر البطارية كثيرا ليصل إلى 50 جنيه إلى جانب أنها تنفذ بشكل سريع لذلك عمل الكثير من الأشخاص يبحثون عن طرق لتشغيل الريموت بدون حجارة واستطعنا أن نجد طريقة سهلة وبسيطة ونوضحها لكم من خلال هذا المقال.

طريقة سهلة لتشغيل الريموت بدون حجارة

يمكن أن نقوم بتشغيل الريموت الخاص بالتكييف أو التليفزيون أو الريسيفر بدون حجارة عن طريق ورق الالومنيوم، فيعد ورق الألومنيوم هو البديل الأساسي للبطارية ويساعد على التحكم في الريموت بكل سهولة ويوفر لنا الكثير من التكاليف لشراء الحجارة وسوف نوضح طريقة استخدامه من خلال الاسطر القادمة.

طريقة تشغيل الريموت بورق الالومنيوم

نحضر قطعة من ورق الألومنيوم.

ثم بعد ذلك نقوم بلفها مثل حجر البطارية.

ثم نقوم بوضعها في مكان البطارية التالفة.

ثم نقوم بوضع بطارية في المكان الآخر.

ثم بعد ذلك نقوم باستخدام الريموت.

سوف نلاحظ بأنا الريموت يعمل بطريقة سهلة وبسيطة.

الاستخدامات الأخرى لورق الألومنيوم