«موت وخراب بيوت»… احذر وجود تلك العلامات في منزل تدل على وجود ثعبان في منزلك !!…تخلص منه فوراً قبل فوات الاوان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الثعابين هي نوع من الزواحف يثير الرعب في قلوب الكثيرين. تُعتبر الثعابين متنوعة، حيث تُصنف إلى أكثر من 2700 نوع من الثعابين. يمكن العثور على الثعابين في المنزل أو الحديقة، أو في أي مكان قريب منك، لذا سنشرح لكم اليوم من خلال هذا المقال بعض العلامات التي قد تشير إلى وجود ثعابين بالقرب من المنزل أو البيت، وكيفية التخلص من الثعابين في المنزل.

1. قشور بيض الثعبان: من المعروف أن الثعابين تضع بيضها في الشتاء، لذا فإن وجود قشور البيض يُعتبر دليلاً على وجودها.

2. آثار الزحف:تترك الثعابين آثارًا واضحة على الأرض أثناء حركتها، نظرًا لأنها تزحف على بطونها، مما يترك خلفها آثار الزحف.

3. جلد الثعبان المسلوخ: تسلخ الثعابين جلدها كل بضعة أشهر، لذا العثور على جلدها المسلوخ في مناطق مختلفة من المنزل يُظهر نشاطها.

4. بقايا الفريسة: قد تكون هناك شعر وعظام من الفريسة التي تتغذى عليها، مما يشير إلى نشاطها الأخير في الأكل.

5. رائحة الأرطوم: يعتقد بعض الناس أن رائحة الأرطوم يمكنها صدها وصدها عن الأماكن، مما يجعلها وسيلة طبيعية للردع.

6. مبيدات الفوسفور: يمكن استخدام مبيدات الفوسفور في المكان الذي تضع فيه الثعابين بيوضها لصدها بشكل فعّال.

7. فلفل سوداني: يُستخدم حرق الفلفل السوداني في الأماكن المغلقة، وهو الأسلوب التقليدي الذي يستخدمه العديد من القبائل الأفريقية، بما في ذلك قبائل السودان، لصد الثعابين.