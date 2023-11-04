«معجزة ربانية».. إكتشاف أكبر بئر نفطي على كوكب الأرض.. هذه الدولة ستصبح أغنى من السعودية!..لن تصدق من هي؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تم اكتشاف أكبر بئر نفطي على وجه الأرض، وهذا الاكتشاف قد يجعل إحدى الدول أغنى من السعودية! إنه اكتشاف استثنائي تحدث في عالم النفط، وهناك دولة قد تستفيد بشكل كبير من هذا الاكتشاف.

إذا نظرنا إلى أكبر منتجي النفط في العالم، سنجد أن إيران والكويت والعراق والصين والإمارات العربية المتحدة والبرازيل وكندا هم بين أكبر الدول إنتاجًا للنفط. ومع ذلك، فإن هذه الدول ليست لديها مستوى كبير من الاحتياطيات النفطية القابلة للاستخراج.

بحسب بيانات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، تمتلك فنزويلا أكبر احتياط نفطي في العالم، حيث يقدر بنحو 303 مليار برميل من النفط القابل للاستخراج. ومع ذلك، فإن إنتاج فنزويلا اليومي من النفط الخام يبلغ نحو 700,000 برميل فقط، وهو رقم أقل بكثير من إنتاج الدول الرئيسية الأخرى.

ووفقًا لصحيفة “El Orden Mundial”، فإن فنزويلا لم تنتج سوى 1٪ من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي في عام 2021، على الرغم من أنها تمتلك أكبر احتياطات نفطية متاحة.

ويجدر بالذكر أن الوضع الاقتصادي في فنزويلا تأثر بشكل كبير بنقص الاستثمار والقيود على البنية التحتية الوطنية، بالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في عام 2019، والتي منعت فنزويلا من استخدام أهم مصدر لإيراداتها، وهو النفط.

ومؤخرًا منحت إدارة الرئيس جو بايدن إذنًا لشركة “شيفرون” لبدء محادثات مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية بخصوص شروط عملياتها المستقبلية. هذا يمكن أن يكون خطوة هامة نحو استغلال موارد النفط الكبيرة في فنزويلا ودعم اقتصاد البلاد.