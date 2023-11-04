كلمة السر ابو الهول … “يا حظك يا هناك”.. إذا وجدت هذه العلامة في عملة ال “50 قرش” القديمة سارع لبيعها واحصل على 400 ألف جنيه في الحال

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح هناك اهتمام كبير خلال الفترة الحالية بالبحث عن العملات القديمة خاصة وأن هناك بعض الأشخاص لديهم رغبة في جمع تلك العملات على اعتبار أنها جزء لا يتجزأ من التراث، وقد يعتبرها البعض بمثابة تحفه فنيه نادره لهذا نجد أنه هواة جمع الأشياء القديمة يدفعون أموال كثيرا في العملات القديمة، ولعل من أكثر العملات التي اشتهرت عمله ال 50 قرش القديمه والتي تم إصدارها في حقبة زمنية ما، ولكن هذه العملة لها بعض المواصفات والتي جعلتها تصل إلى هذا السعر تابعونا لمزيد من التفاصيل.

عملة الـ 50 قرش القديمة

في هذا السياق أوضح تجار العملات النقدية القديمة أنا ليست كل العملات ال 50 قرش مطلوبة في الأسواق بينما هناك عملة واحده فقط هي التي عليها الطلب وتحتوي على رموز فريدة من نوعها، تعزز من قيمتها وتجعلها تصل إلى 400 ألف جنيه، ولعل من أبرز تلك العلامات هو وجود أبو الهول في منتصف هذه العملة القديمة أو في نفس العمله ولكن على اليسار، تلك العملة هي عملة نادرة يرغب الجميع في اقتنائها هذا يمكنكم التفتيش عنها ربما تصبحون من الاغنياء بين ليلى وضحاها.

أماكن بيع العملات القديمة الورقية القديمة

توجد العديد من الأماكن التي تقوم بشراء العملات النقدية القديمة من بينها خان الخليلي في القاهرة ومنطقة عماد الدين ، ولكن في محافظه الاسكندريه توجد اماكن بيع العملات القديمة في منطقة محطة الرمل هذا طبعا بخلاف في الأسواق الإلكترونية بعد التأكد من مواصفاته