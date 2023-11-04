حتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التليفزيون إستغلال التليفزيون القديم هذه القطعة تساوي 50,000 جنيه وأكثر.. هتلعب بالفلوس لعب

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد قبل ظهور الشاشات الحديثة كان الأشخاص يقومون باستخدام التليفزيون لمشاهدة عليه القنوات التليفزيونية ولكن مع التقدم وظهور الشاشات أصبحت أجهزة التليفزيون ليست لها قيمة مما جعل الكثير من الأشخاص يقومون بالتخلص من ذلك التليفزيون دون أن يقوموا بمعرفة قيمته، حيث ما لا يعرفه الجميع بأن داخل التليفزيون قطعة جهنمية يمكن أن نقوم ببيعها بقيمة 50,000 جنيه وسوف نوضح التفاصيل الخاصة بال ذلك الأمر من خلال هذا المقال.

قطعة جهنمية توجد داخل التليفزيون القديم

عندما تمتلك تليفزيون قديم داخل منزلك لا تقوم بالتخلص منه فكل ما عليك هو إحضار العدة الخاصة بفك التلفزيون وسوف نوضح طريقة فك التفلزيون من خلال الأسطر القادمة.

طريقة فك التليفزيون واستخراج القطع الجهنمية

أولا نقوم بإحضار العدة الخاصة بفك التليفزيون مثل المفكات الكبيرة والصغيرة.

ثم بعد ذلك نقوم بفك الإطار الخارجي الموجود في التليفزيون.

ثم بعد ذلك أن نلاحظ وجود البردة.

سوف نلاحظ بأنه يوجد عليها الكثير من المعادن.

ثم نقوم باستخراج منه قطعة تعرف باسم قطعة الضغط العالي أو جهاز الضغط العالي.

فإن ذلك الجهاز يمكن أن نقوم باستخدامه في كثير من الاستخدامات مثل عمل الصاعق الكهربائي أو استخدامه في أشعال لمبات النيون.

بعض الأشياء التي يجب اتباعها عند استخراج قطعة الضغط

يجب على الإنسان أن يكون حريص خلال إستخراج تلك القطعة وذلك فعندما نقوم باستخراج المعادن من التليفزيون يجب الحرص لأن هناك بعض الأبخرة التي تتصاعد أو تحدث وتكون سامة فيمكن أن تعرض الشخص للخطر.