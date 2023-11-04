“ورينا شطارتك”… اذا عرفت مكان القطه بالصوره فأنت تتمتع بعيون الصقر وهيبقي نظرك 6 علي 6 !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الخدع البصريه من اكثر الالعاب شهره حيث يقوم الجميع بالبحث على العاب القدره البصريه لتقويه العقل والذهن واذا كنت من محبي الخدع البصريه ركز جيدا في الصوره التاليه واكتشف القطه المختبئه في الصوره خلال 20 ثانيه فان وجدتها في غموض هذا الوقت المحدد فانت تتمتع بقوه عيون الصقر.

حل اللغز:

اذا قمت بالتركيز جيدا في هذه الصوره ولم تجد مكان القطه فسوف نخبرك بها.

الحل:

قد يبدو هذا الاختبار هو اوله صعب وقد يكون مستحيل ويشعرك بعدم القدره على ايجاد مكان القطه داخل كميه النفايات الكبيره والهائله الموجوده عندك بالصوره واذا كنت بالتركيز والتدقيق جيدا سوف تجدها في يمين الصوره حيث تقوم القطه بالبحث عن الطعام داخل اطنان النفايات.

نصائح لتحسين قدر النظر عندك:

قد يذهب التفكير في الذكاء البصري المكان لانه طبيعي في الانسان فيما يعني ان ولد به ام لا وهذا التفكير على العكس تماما فهيم تحور الزكاه البصر حول ادراك المهارات وتطويرها بمرور الوقت فهناك العديد من التمارين للانشطه يمكن القيام بها يوميا لتطوير المهارات البصريه والتصور الاشياء وهي الاشياء التي سوف نوضحها الان.

● تحريك الجسد بحركات معينه مثل ممارسه الرقص وحركات الدفاع عن النفس

● ممارسه الالعاب الذهنيه مثل الالعاب التركيب والتشكيل النماذج وبناء الاشياء

● ممارسه بعض الوقت في اللعب بالعاب الفيديو

● العزف على اله موسيقيه مفضله

● قراءه قصه صغيره واتخيل احداثها

● او قيام بنظره خارجيه وملاحظه العلاقه بين الاشياء ببعضها

● تلوين لوحه جميله وتوضيح ابعدها