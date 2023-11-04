معلومة بمليون جنيه»…طريقة سحرية لتقليل استهلاك عداد الكهرباء إلى 50% ستبهرك..جربيها فورا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشفت طريقة سحرية وفعّالة لتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%. تزداد اليوم أهمية التوجه نحو تخفيض استهلاك الكهرباء بشكل ملحوظ، وذلك نظرًا للمخاوف المتزايدة بشأن الفواتير الكهربائية المرتفعة وتأثيراتها على الميزانية الشهرية للأفراد. فبالنظر إلى مجموعة الأجهزة الكهربائية في المنزل واستخدامها الشائع، يُصبح التحدي أكبر بكثير. لذا، هناك خمسة نصائح هامة يمكن للأفراد اتباعها لتقليل استهلاك الكهرباء بشكل كبير وبالتالي تقليل فاتورة الكهرباء بنسبة تصل إلى 50%:

1. راقب عداد الكهرباء بانتظام: يجب على الأفراد متابعة استهلاك الكهرباء بانتظام عبر قراءة عداد الكهرباء. هذا سيساعدهم على مراقبة التغيرات في استهلاكهم وتحديد الفترات التي ترتفع فيها الاستهلاك.

2. استخدم بدائل إضاءة فعالة من حيث التكلفة: يُفضل استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED الموفرة للطاقة. تلك المصابيح تعمل بكفاءة أكبر وتستهلك كميات أقل من الكهرباء.

3. تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية الكبيرة باستمرار: احرص على إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الكهرباء عند عدم استخدامها. استخدمها فقط عند الضرورة.

4. استفد من ضوء النهار: خلال النهار، حاول الاستفادة من الإضاءة الطبيعية وأطفئ المصابيح في الأماكن التي يكون هناك ضوء كافٍ.

5. تجنب تخزين الطعام في الثلاجة حتى يبرد: تخزين الطعام في الثلاجة قبل أن يبرد يزيد من استهلاك الكهرباء. قم بتبريده إلى درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة.

6. أطفئ جميع المقابس الكهربائية غير المستخدمة: حتى القواطع الصغيرة يجب أن تُطفأ عند عدم استخدام الأجهزة. الأجهزة في وضع الاستعداد قد تستهلك كهرباء بشكل غير ضروري.

تنفيذ هذه النصائح سيمكن الأفراد من تحقيق توفير كبير في استهلاك الكهرباء وبالتالي الحد من تكلفة فاتورة الكهرباء بشكل كبير يصل إلى 50%.