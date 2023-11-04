الفلوس هتلعب فى ايديك لعب .. حتبقى مليونير بسبب الحركة الجهنمية دي من التليفزيون إستغلال التليفزيون القديم هذه القطعة تساوي 50,000 جنيه وأكثر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما تمتلك تليفزيون قديم داخل منزلك فأعرف إنك تمتلك كنز فتوجد داخل التليفزيون قطعة مهمة يمكن استخدامها في عمل الصاعق الكهربائي أو غيرها من الاستخدامات فنجد بأن أحد الأشخاص الأمريكيين يقوم برواية قصته بأنه قام بصناعة الصاعق الكهربائي بواسطة تلك القطعة وحصل على جائزة أفضل اختراع وتقدر قيمة الجائزة بنحو 100,000 دولار وسوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بتلك القطعة من خلال هذا المقال.

طريقة استخراج قطعة الضغط من جهاز التليفزيون

يعد جهاز التليفزيون من الأجهزة المهمة التي كنا نستخدمها في القدم ومع التطور التكنولوجي تم استبدالها بالشاشات الحديثة ونجد الكثير من الأشخاص يقومون بالتخلص من ذلك التليفزيون وبيعه لأصحاب الروبابكيا أو وضعه في غرفة قديمة ولكن دون أن يعلموا بأن داخل جهاز التليفزيون قطعة الضغط فإن تلك القطعة مهم جدا ويمكن استخدامها في صناعة الصاعق الكهربائي أو بيعها بقيمة 50,000 جنيه.

طريقة استخراج قطعة الضغط من جهاز التليفزيون