سعودية فجعت بموت زوجها فقرر الأهل تزويجها أخوه وعندما حانت ليلة الزفاف حدث مالم يكن في الحسبان!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعجب المجتمع السعودي دائمًا بالقصص العجيبة والمثيرة التي تثير الفضول والاستغراب في الوقت نفسه. نتعرف اليوم على إحدى هذه القصص التي أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

كان هناك شاب في العاصمة السعودية الرياض شهد في إحدى المناسبات العائلية فتاة جميلة من قريباته، وسرعان ما وقع في غرامها. بالرغم من ملتزماته بالدين والعادات والتقاليد، لم يتجرأ على التحدث معها مباشرة. حاول نسيانها لكن دون جدوى، فقرر النصح بالأمر لوالدته وطلب منها التفاوض من أجل خطبة الفتاة.

لحسن الحظ، وافق أهل الفتاة على الزواج من الشاب بناءً على سمعته الطيبة. تمت الخطبة بنجاح ومرت بضعة أشهر حتى حل وقت الزفاف. كانت لحظات الزفاف جميلة ومثيرة، وتمنى الجميع السعادة للزوجين الجدد. وكانت حياتهما مليئة بالفرح والحب.

ولكن مع مرور الوقت، بدأت الشكوك تنمو في قلب العروس بشأن سلوك زوجها. لاحظت تغيرًا في سلوكه نحوها وأصبحت تلاحظه يتصل بصديقتها على هاتفها الخاص، مما زاد من توترها وقلقها. عندما سألته عن سبب هذا التصرف، نفى أن يكون يتواصل مع صديقتها.

في أحد الأيام، تلقى الزوج اتصالًا هامًا وانصرف على الفور. لكن على الفور خرجت الزوجة بعد تركه ورأته وهو يلتقي صديقتها. هنا، بدأت تتأكد من خيانته وبدأت تفكر في الوسيلة التي ستستخدمها للتخلص منه. بسبب غيرة شديدة وتضارب في مشاعرها، قررت دس السم في الطعام الذي أعده له والذي أدى في النهاية إلى وفاته. انتهى زواجها معه على نحو مأساوي.

لم يمضِ وقت طويل حتى قرر شقيق زوجها الراحل أن يتزوج الأرملة. في ليلة حفل الزفاف، اكتشفت العروس أنها كانت محاطة بمفاجآت كبيرة. شقيق زوجها الأول كان قد خطط مع صديقتها لإقامة حفلة كبيرة بمناسبة عيد ميلادها وقد حجز لهما تذاكر سفر لقضاء عطلة أسبوعية خارج البلاد. هنا انكشفت الحقيقة أمام الزوجة، وأصبحت تعيش في ندم كبير بسبب ما قامت به من ظلم تجاه زوجها السابق.