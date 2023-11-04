“بطريقة عبقرية”..كيف تحصل علي انترنت مجاني من خلال هاتفك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الإنترنت أصبح من الضروريات التي لا غنى عنها في عصرنا الحالي، ولكن قد يواجه البعض صعوبة في تحمل تكاليف الاشتراكات الشهرية أو اليومية للحصول على خدمة الإنترنت. لذلك، نقدم لك في هذا المقال بعض الطرق التي تمكنك من الاستفادة من الإنترنت مجانًا أو بتكلفة رمزية، وذلك باستخدام هاتفك الذكي فقط.

أولًا: استغلال الثغرات في إعدادات الواي فاي

إذا كنت تريد الحصول على إنترنت مجاني من خلال شبكة الواي فاي، فهناك بعض الثغرات التي يمكنك استخدامها للاتصال بأي شبكة قريبة منك دون الحاجة إلى كلمة مرور. وللقيام بذلك، عليك اتباع الخطوات التالية:

– افتح إعدادات الهاتف واختر شبكة الواي فاي.

– ابحث عن الشبكات المتاحة واختر أقوى شبكة وأقربها إليك.

– اضغط على أيقونة “إضافة شبكة واي فاي جديدة”.

– أدخل كلمة “ADMIN” ككلمة مرور.

– اختر “ثابت” من قائمة الإعدادات IP.

– اكتب رقم “168.1.5”.

– تأكد من صحة جميع الخطوات واضغط على “اتصال بالشبكة”.

بهذه الطريقة، ستتمكن من الاتصال بالإنترنت مجانًا عبر شبكة الواي فاي.

ثانيًا: شحن باقة الانترنت بأرخص الأسعار

إذا لم تتمكن من استخدام الطريقة السابقة أو لم تجد شبكة واي فاي قريبة منك، فلا تقلق، فهناك طريقة أخرى تمكنك من الحصول على إنترنت بتكلفة بسيطة، وهي شحن باقة الانترنت من شركات الاتصالات المختلفة. هذه الشركات تقدم لك عروضًا متنوعة ومناسبة لاحتياجاتك، سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية، وبأسعار تنافسية. كل ما عليك فعله هو اختيار الباقة التي تريدها وشحن رصيدك بالمبلغ المطلوب، وبعد ذلك ستتمكن من الاستمتاع بالإنترنت للمدة التي اخترتها.

ثالثًا: تخمين كلمات المرور للشبكات السهلة

هناك بعض الشبكات التي لا تستخدم كلمات مرور قوية أو معقدة، وبالتالي يمكنك تخمينها بسهولة والاتصال بها. هذه الشبكات قد تكون مفتوحة أو محمية بكلمات مرور شائعة مثل “123456” أو “password” أو “admin” أو اسم الشبكة نفسه. للعثور على هذه الشبكات، عليك فقط البحث عن الشبكات المتاحة ومحاولة الاتصال بها بدون كلمة مرور أو باستخدام كلمات مرور محتملة. إذا نجحت في الاتصال، فسوف تحصل على إنترنت مجاني بدون أي مشاكل.

هذه هي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الحصول على إنترنت مجاني أو بتكلفة رمزية، ولكن يجب عليك أن تكون حذرًا ولا تستخدم هذه الطرق لأغراض غير قانونية أو ضارة، وأن تحترم حقوق مالكي الشبكات والخصوصية الإلكت