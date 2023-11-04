«بشري سارة للمواطنين».. عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين وفق قانون العمل الجديد في مصر.. اعرف حقك في الإجازات.؟!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتسبب الإجازات المستحقة للعامل في العديد من النزاعات بين العامل وصاحب العمل. من هذا المنطلق، أُعِدَّ مشروع قانون العمل الجديد بحيث يُمْكِن للموظف في القطاع الخاص الحصول على إجازة سنوية مأجورة ويُنصُّ في هذا المشروع على أنَّ هذه الإجازات لا تشمل الأيام المخصصة للعطلات الرسمية والاحتفالات والعطلات الأسبوعية تم تحديد مدى إجازات العاملين في القطاع الخاص على مدار العام وفقًا لأحكام القانون الجديد، والتي ترتكز على المواد من 97 إلى 106. ويُشدّد على أن يتم تحديد هذه الإجازات استنادًا إلى طبيعة العمل وظروفه، وهذا يعتمد على اتفاق بين العامل وصاحب المنشأة. ويُشدّد أيضًا على أنه لا يمكن قطع الإجازات إلا في حالات استثنائية تتطلبها مصلحة العمل.

عدد أيام الإجازة السنوية للموظفين

وفقًا للقانون الجديد للعمل، يُمْنَح الموظف في القطاع الخاص حق الحصول على إجازة سنوية مأجورة، ويتم استبعاد أيام العطل الرسمية والاحتفالات وعطلات نهاية الأسبوع من حساب هذه الإجازة إذا كانت فترة خدمة الموظف أقل من سنة، يُحتسب عدد أيام إجازته بناءً على الوقت الذي قضاه في العمل، شريطة أن يكون قد قضى على الأقل ستة أشهر في خدمة صاحب العمل وفيما يتعلق بعدد أيام الإجازة السنوية للموظفين في القطاع الخاص، يتم تحديدها على النحو التالي:

1. تُمنح 15 يومًا في السنة الأولى للعمل.

2. ابتداءً من السنة الثانية للعمل، يحق للموظف الحصول على 21 يومًا.

3. للعمال الذين أمضوا عشر سنوات كاملة أو أكثر في خدمة صاحب العمل، يتاح لهم الحصول على 30 يومًا من الإجازة.

4. أما بالنسبة للعمال الذين تجاوزوا سن الخمسين عامًا وأيضًا من ذوي الإعاقة، فيمكن لهم الحصول على أكثر من 45 يومًا من الإجازة.

أنواع الإجازات في قانون العمل

أُخصص فصل كامل في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للتحدث عن الإجازات المستحقة للعامل، وهدف هذا الفصل هو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل فيما يتعلق بالإجازات، بهدف تفادي حدوث نزاعات بينهما. يتضمن هذا الفصل العديد من أنواع الإجازات التي يحق للعامل الاستفادة منها وفقًا لأحكام القانون، ومن بين هذه الإجازات:

أولًا: الإجازة السنوية والإجازة العارضة.

ثانيًا: إجازة الحج وزيارة بيت المقدس.

ثالثًا: الإجازة في الأعياد الرسمية، والإجازة الصحية.

رابعًا: إجازة المرأة العاملة.

خامسًا: الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر.