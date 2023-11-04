دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق يومياً ستندهش من النتيجة”!,
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز على الريق يومياً ستندهش من النتيجة,
يعتبر الموز من أهم أنواع المحاصيل الاستوائية في العالم الذي يتمتع بمذاق رائع مما زاد هذا من كثرة تناوله، لأنه يحتل مكانة كبيرة في التجارة العالمية، حيث إنه يؤدي دورا كبيرا في جسم الإنسان فقد يرجع ذلك إلى قيمته الغذائية العالية التي تتمثل في مضادات الأكسدة والبوتاسيوم والمغنسيوم والعناصر الأخرى، أشارت الدراسات العلمية أن تناوله على معدة فارغة له العديد من الفوائد.
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز
يوجد العديد من الفوائد المتعددة عند تناوله في الصباح على معدة فارغة، منها كما يلي.
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