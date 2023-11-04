أوعي تاكلها تاني حتي لو هتموت من الجوع !! .. 6 أنواع من السمك احذر من شرائها أو تناولها هتموتك بالبطئ

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - .توجد العديد من أنواع الأطعمة ولكن تظل الاسماك هي من أنواع الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأفراد ويرجع هذا لعدة أسباب، لعل من أبرزها أن الأسماك تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والاوميجا 3، والمعروف أنها تعمل على تقوية الذاكرة، وزيادة نسبة الكولاجين في البشرة والعديد من الفوائد الأخرى ، ولكن ليست كل أنواع الأسماك يمكن أن يتم تناوله هناك أنواع قد تكون خطيرة وتؤدي إلى الإصابة بامراض مزمنه أو حتى تحتوي على سم تؤدي إلى الوفاة تابعونا لمعرفة تلك الأنواع لتجنبها

أسماك تؤدي إلى الوفاة

الأنواع المعتادة والمعروفة مثل سمك البلطي وسمك المكرونة والماكريل والبوري كل تلك الأنواع من الآمن تناولها، ولكن هناك أنواع أخرى قد تحتوي على معدلات مرتفعة من الزئبق وهي مادة سامة لهذا وجب التحذير ومن بين تلك الانواع:

سمكة العقرب.

سمكة البلامة.

سمك القرش

سمك أبو سيف.

سمك الخشن البرتقالي

سمكة القط.

سمكة الأسد.

سمكة البقرة

سمكة تسمى الأرنب

سمكة المنفاخ.

نصائح عند شراء السمك

لشراء السمك لابد وان يتم الانتباه إلى عدة أمور لعل من أبرزها عيون السمك لابد وأن تكون بلون فاتح وصافي، لأن غير ذلك يدل على أن السمك فاسد وكذلك عند قطع السمك الطازج لا يصدر أي دم بينما لو أصدر نزيف دموي هذا السمك غير صالح للاستخدام.