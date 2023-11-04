دوت الخليج - كتب احمد صلاح - خبر صادم للمغتربين ..السعودية تعلن رسمياً البدء بتوطين هذه المهن والاخرين عليهم المغادرة فوراً,

في إطار حرصها على توفير فرص عمل للعاطلين من أبناء الوطن، وتحقيق التوازن بين المعروض والمطلوب في السوق، بدأت المملكة العربية السعودية في بتطبيق قانون توطين المهن المخصصة للسعوديين فقط ومنع المقيمين الأجانب من العمل فيها، وفي اطار حرصها على مراعاة ظروف المقيمين الأجانب، فقد بدأت وزارة الموارد البشرية بتطبيق قانون التوطين على مراحل بحيث تتيح للعمالة الوافدة ترتيب وضعها والانتقال إلى المهن الأخرى التي لم يشملها قانون التوطين، وقد أعلنت الموارد البشرية توطين العديد من المهن منذ بدا تطبيق قانون التوطين، ومؤخراً أعلنت عن دفعة جديدة من المهن التي سيتم توطينها في شهر نوفمبر الجاري وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال بالتفصيل ان شاء الله.

في إطار حرصها على توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توطين مجموعة جديدة من المهن والأنشطة تضاف لرحلة التوطين التي تقوم بها بالشراكة مع الجهات الإشرافية، حيث شملت المهن والأنشطة الموطنة توطين مهن «إدارة المشاريع»، ومهن «المشتريات»، ومهن «المبيعات»، و«منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن»، بالإضافة إلى منافذ «أنشطة التزيين والخياطة النسائية», وذلك على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة.

وشمل توطين «مهن إدارة المشاريع» مهن (مدير إدارة المشاريع، أخصائي إدارة مشاريع), بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث سيكون تنفيذ القرار على مرحلتين, المرحلة الأولى بنسبة 35% والمرحلة الثانية بنسبة 40% من إجمالي عدد العاملين في مهن إدارة المشاريع في المنشأة التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر؛ وأن يكون الحد الأدنى للأجور 6000 ريـال.

كما تم توطين «مهن المشتريات» بنسبة 50% للمنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في مهن المشتريات، وتوطين «مهن المبيعات» بنسبة 15% للمنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في مهن المبيعات، وتشمل مهن المشتريات: (مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي توريد العلامات التجارية الخاصة، وأخصائي مناقصات)، فيما تشمل مهن المبيعات (مدير مبيعات، مدير المبيعات الداخلية وخدمات الزبائن، أخصائي براءة الاختراع، خبير مبيعات تسويق، بائع آلات طابعة واستنساخ، بائع حاسبات، مندوب مبيعات، مدير مبيعات تجزئة، مدير مبيعات جملة، أخصائي تجاري، أخصائي مبيعات.

كما تم توطين 14 نشاطً في «منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن» بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل, بالإضافة إلى توطين «منافذ تقديم خدمات التزيين والخياطة النسائية» بشكل كامل للوظائف الإدارية في جميع المنشآت, بالإضافة إلى اشتراط عاملة سعودية واحدة في المهن الفنية للمنافذ التي يعمل بها 10 عاملات فأكثر في المهن الفنية، حيث جاء ذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق المرحلة الثانية لتوطين أنشطة البريد ونقل الطرود وكذلك بدء تطبيق توطين قطاع الأجهزة الطبية لمرحلته الثانية اعتبارا من تاريخ 10/09/1444 الموافق 01/04/2023 وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن والأنشطة,

ويشمل توطين «أنشطة البريد ونقل الطرود» قصر مهنة الرؤساء التنفيذيين على السعوديين، وتوطين مهن المستوى الأول من الإدارة العليا بنسبة 60% في جميع المنشآت المرخصة من قبل الجهة الإشرافية لممارسة أنشطة البريد ونقل الطرود، حيث تم التوطين بالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للنقل.

فيما شملت المرحلة الثانية من توطين «قطاع الأجهزة الطبية» توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية بنسبة 80% وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية بنسبة 50% حيث جاء بالتعاون مع وزارة الصحة, ويسري على جميع المنشآت العاملة في أنشطة الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وشددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة تقيد المنشآت، بهذه القرارات تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين، مؤكدةً أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين, بالإضافة إلى الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

طريقة التسجيل في توطين طاقات



يتاح للمواطنين السعوديين الراغبين في الالتحاق بالوظائف التي شملها قرار توطين المرحلة الثانية التقديم في طاقات إلكترونيًا مع مراعاة أن يكون التقديم شامل الوظائف المعلن عنها في المرحلة الثانية من قرار توطين الوظائف بالمملكة السعودية، وذلك يتم باتباع الخطوات التالية:

• الدخول في البداية على موقع طاقات الإلكتروني: من هنا.

• الضغط على خانة (مستخدم جديد) للتسجيل في الموقع.



• ثم تسجيل الدخول من خلال الضغط على (تسجيل).

• الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد الخاص بالفرد والتحقق من الهوية والمعلومات من الصندوق الخاص بتنمية الموارد البشرية.

• سوف تظهر صفحة يتم بها تحديث البيانات الشخصية.

• إدخال (رقم الهاتف الشخصي) ثم الضغط على زر التأكيد.

• كتابة الرمز الذي تم إرساله على رقم الهاتف والضغط على (إرسال).

• إدخال عنوان البريد الإلكتروني ثم الضغط على (إرسال).

• الضغط على خانة (تحديث البيانات الشخصية) ثم على (المؤهل الأكاديمي).

• إضافة المعلومات الشخصية والتفاصيل الكاملة للتأهيل الأكاديمي للفرد.

• النقر على خانة (حفظ وإغلاق) ثم الضغط على (تأكيد).

• إدخال عنوان البريد الإلكتروني للمراجعة وإدخال المعلومات المطلوبة.

• اختيار خانة (ارتباط تنشيط الحساب) لتكتمل عملية التحقق من عنوان البريد الإلكتروني ثم الضغط على (تأكيد).

• اختيار خانة (انقر هنا) ليتم تأكيد البريد الإلكتروني) والتحقق من البريد.

• إضافة كافة المعلومات الشخصية المطلوبة ثم الضغط على (حفظ).

• الإجابة بالموافقة أو الرفض على (هل أنت مصاب بمرض مزمن)، وأيضًا على سؤال (هل لدية إعاقة).

• الضغط على (حفظ) ليتم تقديم الطلب بنجاح.