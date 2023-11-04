«كنز في بيتك وانت متعرفش».. قشور البيض كنز كلنا بنرميه اعرف ازاي تستخدمه ومدى أهميته .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يُعتبر مصدرًا هامًا للبروتينات التي تساهم في تموين الجسم بالقوة والحيوية، ويُفضل استهلاكه بمقادير محددة ومع ذلك، يُغفل غالبًا استخدامات قشور البيض والفوائد الكبيرة التي تحملها قشور البيض تحتوي على عناصر مفيدة ولها أهمية كبيرة فقشور البيض تُستخدم في وصفات طبيعية للعناية بالبشرة وتحسينها، وتساهم في تفتيح البشرة وجعلها نضرة وناعمة سنتناول في هذا النص فوائد وأهمية قشور البيض والمكونات المفيدة التي تحتوي عليها.

إستخدامات مذهلة لقشور البيض

قشور البيض تحتوي على فوائد متعددة للجسم تحتوي على مادة الكولاجين التي تُساهم في تقوية المفاصل والعظام وتخفيف الألم كما أنها تمتلك خصائص مضادة للالتهاب تُساعد في علاج التهابات الجلد وتصغير المسام الواسعة بالإضافة إلى ذلك، يُمكن استخدام قشور البيض للتخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة على البشرة، وتحسين ملمس البشرة وتفتيحها لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الفوائد، يمكنك متابعة الشروحات التالية.

كيفية إستخدام قشور البيض

في الماضي، كان رعاة البقر في الولايات المتحدة يستخدمون قشور البيض كوسيلة لتخفيف مرارة القهوة كما كانوا يستهلكون قشور البيض في العصائر والوجبات بطريقة خاصة، وهذه هي الطريقة التي اتبعوها:

أولًا، كان عليهم غسل قشور البيض جيدًا للتأكد من نزع البكتيريا. ثم كانوا يعرضون قشور البيض المسلوقة لأشعة الشمس. بعد ذلك، قاموا بطحنها في الخلاط حتى حصلوا على مسحوق. وأخيرًا، يتم إضافة مسحوق قشور البيض إلى العصائر والأطعمة اليومية بكميات مناسبة.

هذه الطريقة كانت تستخدم لتعديل طعم القهوة وتحسينه، وأيضًا للاستفادة من القشور الغنية بالعناصر الغذائية القيمة في العصائر والأطعمة.