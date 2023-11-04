هتموتي نفسك بإيدك.. احذر تناول البطاطا الحلوة بهذه الطريقة !!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتميز البطاطا الحلوة بطعمها الحلو وقوامها الناعم، وإلى جانب طعمها اللذيذ فهي تحمل العديد من الفوائد الصحية المتنوعه والكثيرة جدا التي تعد من الأطعمه التي لا غني عنها في منازلنا، وتحتوي البطاطا الحلوة على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، فهي مصدر جيد لفيتامين A الذي يعزز صحة البصر وصحة الجلد والشعر، كما أنها تحتوي أيضا على فيتامين C الذي يعزز جهاز المناعة ويساعد في امتصاص الحديد من الطعام.

أهم فوائد الباطاطا الحلوه

البطاطا الحلوة من أشهر مصادر فيتامين أ، ومضاد الأكسدة القوي بيتا كاروتين، مما يجعل لها العديد من الفوائد مثل:

1.يوجد في البطاطا الحلوة البوتاسيوم، ويجعل لها دور كبير في تعزيز صحة القلب والشرايين وضبط مستويات ضغط الدم، فمن المعروف بأن عنصر البوتاسيوم مهم جدا للحفاظ على اتزان السوائل في الجسم والمحافظة على مستويات ضغط الدم بالمعدلات الطبيعية، وكل 100 غم من البطاطا الحلوة النيئة تحوي ما يقارب 337 ملغم بوتاسيوم.

2.تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 غم منها مشوية تمدنا بما يقارب 89 سعر حراري، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب.

بعض أضرار البطاطا الحلوه

محاذير استخدام البطاطا توجد بعض الحالات الصحية التي يعد من الأفضل فيها تناول البطاطا بحذر وبنسب معقولة، ومن ضمن هذه الحالات ما يأتي:

ينصح المصابون بمرض السكري بتناول البطاطا بحذر وبكميات مناسبة كأي نوع آخر من الكربوهيدرات، نظرا لمحتواها من الكربوهيدرات التي من شأنها أن تؤثر في مستوى السكر في الدم.