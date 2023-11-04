معلومة هتوفر عليك كتير اوي... أسهل طريقة لتشغيل ريموت أي جهاز إلكتروني بالمنزل بدون حجارة..كانت فين من زمان!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعلم كيفية تشغيل جهاز التحكم عن بعد. نجد أنه مع التطور التكنولوجي في الوقت الحاضر، فإن التلفاز أو الريسيفر لا يعمل بدون ريموت وبدون البطارية الموجودة فيه. ونجد أنه مع ارتفاع الأسعار مؤخرًا، ارتفع سعر البطارية بشكل كبير جدًا، بالإضافة إلى أنها تنتهي صلاحيتها سريعًا. ولذلك عمل العديد من الأفراد على البحث عن طرق تشغيل الريموت بدون حجارة، وتمكنا من إيجاد طريقة بسيطة. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

تعلم طريقة سهلة لتشغيل الريموت بدون حجارة

يمكننا تشغيل ريموت التكييف أو التلفاز أو الريسيفر بدون حجارة باستخدام ورق الألمنيوم. رقائق الألومنيوم هي البديل الأساسي للبطارية وتساعد على التحكم في جهاز التحكم عن بعد بسهولة وتوفر علينا الكثير من تكاليف شراء الأحجار. وسنشرح كيفية استخدامه في السطور التالية.

تعلم كيفية تشغيل جهاز التحكم عن بعد بورق الألمنيوم

أحضري قطعة من ورق الألمنيوم.

ثم نقوم بلفها مثل حجر البطارية.

ثم نضعها في مكان البطارية التالفة ونتأكد من ملامستها للأقطاب الموجبة والسالبة.

ثم نضع بطارية في المكان الآخر.

ثم نستخدم جهاز التحكم عن بعد.

وسوف نلاحظ أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بطريقة سهلة وبسيطة

تعرف على طريقة أخرى لتشغيل جهاز التحكم عن بعد بدون حجارة

استخدامات أخرى لرقائق الألومنيوم

يستخدم في تعبئة الأطعمة للحفاظ على درجة حرارتها.

يستخدم لتغطية الموقد لحمايته من الشحوم والأوساخ.

يمكننا أن نصنع منها كرات ونضعها في الغسالة مع الغسيل لأنها تساهم في التخلص من الوبر الموجود في الملابس.

يعمل على فرد الملابس وعدم تجعدها.

يتم استخدامه لشحذ السكاكين.