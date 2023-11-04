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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد وصفة الفازلين مع الفلفل الحار هي واحدة من أكثر الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وعند تكرار استعمال هذه الوصفة لمدة طويلة فإنك حتما سوف تلاحظين التغيير الذي سوف يطرأ على بشرتك ولكن يجب عليكي أن تكوني حريصة لكي لا يحدث أي تهيج للبشرة وفي هذا المقال سوف نخبرك عن الطريقة الصحيحة لاستخدام الوصفة.
خطوات قبل استخدام الوصفة
اذا أردتي استخدام هذه الوصفه فعليك أن تقومي باتباع عدة نصائح تجنبا لتهيج البشرة:
- عليكي أن تقومي بوضع جزء صغير من الوصفة علي اي منطقه في الجسم وذلك للتأكد من عدم وجود أي حساسية من الفلفل الحار.
- وفي حالة انك لاحظتي تهيج واحمرار الجسم فيجب أن تقومي بغسلها فورا وان تقومي بوضع مرطب على بشرتك من أجل تجنب حدوث أي جفاف أو تهيج.
مكونات الوصفة وطريقة التحضير
لكي تستطيعين تحضير وصفة الفازلين والفلفل الحار يجب أن تقومي ببعض الخطوات منها:
- إحضار ملعقة من الفلفل الحار ملعقة من الفازلين بالإضافة إلى ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من زيت الليمون.
- ثم قومي بخلط جميع المكونات في وعاء لكي تتجانس تماما.
- ثم ضعي الخليط علي وجهك وذلك بعد أن تقومي بغسل وجهك جيدا وتجفيفه باستخدام منشفة ناعمة واتركي الوصفة لمدة 15 دقيقة على وجهك.
- ثم قومي بشطفه وسوف تلاحظين الفرق الشديد في بشرتك من ناحية الإشراقة واخفاء اثار الحبوب وتوحيد لونها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «هترجعي صبية في العشرين» .. ضعي ملعقة من الفازلين على الفلفل الأحمر على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. النتيجة هتبهرك!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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