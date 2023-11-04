«هترجعي صبية في العشرين» .. ضعي ملعقة من الفازلين على الفلفل الأحمر على هذه المنطقة من جسمك وشوفي الفرق .. النتيجة هتبهرك!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد وصفة الفازلين مع الفلفل الحار هي واحدة من أكثر الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وعند تكرار استعمال هذه الوصفة لمدة طويلة فإنك حتما سوف تلاحظين التغيير الذي سوف يطرأ على بشرتك ولكن يجب عليكي أن تكوني حريصة لكي لا يحدث أي تهيج للبشرة وفي هذا المقال سوف نخبرك عن الطريقة الصحيحة لاستخدام الوصفة.

خطوات قبل استخدام الوصفة

اذا أردتي استخدام هذه الوصفه فعليك أن تقومي باتباع عدة نصائح تجنبا لتهيج البشرة:

عليكي أن تقومي بوضع جزء صغير من الوصفة علي اي منطقه في الجسم وذلك للتأكد من عدم وجود أي حساسية من الفلفل الحار.

وفي حالة انك لاحظتي تهيج واحمرار الجسم فيجب أن تقومي بغسلها فورا وان تقومي بوضع مرطب على بشرتك من أجل تجنب حدوث أي جفاف أو تهيج.

مكونات الوصفة وطريقة التحضير

لكي تستطيعين تحضير وصفة الفازلين والفلفل الحار يجب أن تقومي ببعض الخطوات منها: