دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نتيجة لكبر السن وبعض العوامل التي تصيب البشرة تلجأ الكثير من النساء الى استخدام مستحضرات التجميل لتفتيح البشرة وشد الترهلات وكلما زادت أسعار هذه المنتجات أصبحت لا تعطي النتيجة المرضية لها وفي هذا المقال سوف نخبرك عن وصفات طبيعية تعمل بشكل أفضل من مستحضرات التجميل وتساعدك على استرجاع شبابك وتقضي تماما على علامات كبر السن وهي وصفة الموز وزيت الزيتون. مكونات الوصفة إذا أردت أن تتمتعي ببشرة مشرقة ورائعة فعليك بتجربة وصفة الموز وزيت الزيتون واليكي الخطوات: قومي بإحضار ملعقة من الموز المهروس.

بالاضافة الى معلقة من خل التفاح وملعقة من اللبن. طريقه تحضير الوصفة يمكنك تحضير وصفة الموز وزيت الزيتون والحصول على نتائج سهلة وسريعة من خلال الخطوات التالية: قومي باحضار اناء و اهرسي الموزة بداخله باستخدام الشوكة أو حتى الملاحة.

ثم قومي بإضافة خل التفاح واللبن والمكونات الأخري وقومي بمزجهم جيدا حتي يصبح خليط متماسك تماما.

ويجب قبل أن تقومي بوضع الماسك أن تقومي بغسل وجهك جيدا وتتركيه لمدة 20 دقيقة على وجهك حتى يتم امتصاصه تماما.

وبعد انتهاء الوقت قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر لكي تستطيعين التخلص من أي بقع داكنة أو اسمرار وتحصلين على بشرة مشرقة وناصعة البياض.

ومن الممكن تقومي باستخدام هذه الوصفة في أي منطقة داخل الجسد تعاني من الاسمرار وخاصة منطقة الكوع والركبتين بشكل امن تماما لأنها وصفة طبيعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “حلم كل النساء” .. استخدمي زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة وضعيه ليلة واحدة حتى لو عمرك 60 سنة .. النتيجة هتبهرك!!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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