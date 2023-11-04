“اوعي تعمليها هتموتي عيالك بإيدك لو غسلتي الكبدة” .. ١٠ أمراض خطيرة يسببها غسل الكبدة بالماء قبل الطهي احذروا منهم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما نتحدث عن تحضير الأطعمة، فإن السلامة والصحة تأتي في المقام الأول. واحدة من الأمور التي أصبحت محل تساؤلات متزايدة هي ما إذا كان يجب غسل الكبدة قبل طهيها أم لا. فتناول الكبدة هو طبق شهي يأكله الجميع في انحاء العالم بسبب مطعمها المميز وفوائدها ولكن هنآك بعض الأبحاث والمعلومات التي يجب على الأطباء والأفراد مراعاتها عند التعامل مع هذا الموضوع

أهم اسباب تحذير الاطباء بعدم غسل الكبدة بالماء قبل الطهي

فقدان العناصر الغذائية: غسل الكبدة بالماء قبل الطهي قد يؤدي إلى فقدان العناصر الغذائية القيمة، مثل فيتامينات B والحديد والزنك. هذه الفيتامينات والمعادن ضرورية لصحة الجسم. انتشار الجراثيم: عند غسل الكبدة، يمكن أن تنتقل الجراثيم من الكبدة إلى الماء والمحيط المحيط بها. هذا يمكن أن يزيد من فرص التلوث الغذائي. الحفاظ على نكهة: الكبدة تمتاز بنكهتها الخاصة، وغسلها قبل الطهي قد يؤثر على نكهتها وقوامها. احتمال الإصابة: غسل الكبدة بشكل غير صحيح يمكن أن يزيد من احتمال التلوث الغذائي ويزيد من خطر الإصابة بأمراض معدية.

فوائد تناول الكبدة لصحة الإنسان

الكبدة تُعتبر مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد، والفيتامينات مثل فيتامين A، D، وB-complex، والمعادن مثل الزنك. ومن بين الفوائد الصحية الرئيسية تعزيز صحة الدم عبر توفير الحديد اللازم لتكوين الهيموغلوبين والوقاية من فقر الدم. كما يحتوي الكبد على فيتامين A الذي يدعم صحة البصر ونظام المناعة، وعلى الأحماض الدهنية الأساسية التي تساهم في دعم الصحة القلبية والوقاية من الأمراض القلبية