“بطريقة شرعية ومضمونة”..هذا الكود السحري هيفتحلك شبكات الواي فاي في دقايق معدودة..افتح نت ببلاش ياعم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

أصبحت منتشرة على نطاق واسع خلال الفترة الماضية ولا يعرف الكثير من الأشخاص هذه الطريقة لفتح جميع شبكات الواي فاي المجانية. يبحث الكثير من الأشخاص عن أسهل وأسرع الطرق التي تمكنهم من الاتصال بالإنترنت من خلال شبكات الواي فاي المتوفرة حولهم، حيث أن معظم شبكات الواي فاي محمية بكلمات مرور قوية تمنع اختراقها. والآن سنعرض لك في هذه المقالة طريقة سهلة لفتح شبكات الواي فاي مجانًا. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سوف نعرض لكم هذه الطريقة المجانية لفتح جميع شبكات الواي فاي.

تعرف على كيفية فتح شبكة Wi-Fi مجانًا

يفشل العديد من الأشخاص في اختراق شبكات الواي فاي المحيطة بهم، ولكن في الخطوات التالية سنعرض لك طريقة لا يمكنك تخيلها لمعرفة كيفية فتح الإنترنت من أي شبكة واي فاي حولك.

من أي هاتف محمول، انتقل إلى إعدادات الهاتف ثم اختر الاتصال بالشبكات الأخرى.

بعد ذلك، أدخل اسم شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها.

عند الدخول إلى صفحة الويب لطلب الاسم وكلمة المرور أدخل الرقم التالي 192.168.1.1.

سيُطلب منك بعد ذلك تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسمك وكلمة المرور. ستكتب كلمة admin، والتي عادةً ما تكون هي نفسها بالنسبة لمعظم الشبكات ويتم تعيينها افتراضيًا.

بعد ذلك قم بالدخول على أيقونة WLAN وستجد بعد ذلك كلمة المرور الخاصة بشبكة الواي فاي التي تريد تسجيل الدخول إليها.

تعرف على طريقة أخرى لفتح شبكة Wi-Fi بدون كلمة مرور

يمكنك أيضًا فتح الإنترنت على شبكات الواي فاي دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة، حيث كل ما عليك فعله هو مسح الرمز الخاص الموجود على جهاز توجيه الواي فاي لفتح الإنترنت لك مباشرة دون إدخال كلمة مرور.