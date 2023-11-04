معلومة بمليار جنيه لن تصدق السر وراء وجود ثقب صغير في القفل؟.. ضاع عمري وأنا معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير من الأشخاص لا يعرفون أهمية الفجوة الموجودة في القفل أو في بعض الأشياء الأخري ولكن هذا الثقب الصغير له أهمية كبيرة وهذا الثقب يعرف أنه خاص بتزيت القفل ولكنه بالإضافة إلى ذلك فيتم استخدامه في أغراض أخري حيث أنه يقوم بحماية القفل من الصدأ والرطوبة وبهذا يكون فترة استخدام القفل فترة زمنية طويلة، وفي هذا المقال سوف نوضح أهمية وجود الثقب الصغير في القفل.

الكثير من الأشياء التي نستخدمها يوجد بها ثقب صغير ولكننا نجهل أهمية هذا الثقب حيث أنه يوجد في الإطارات الملونة والمساطر وغطاء القلم، ويتم استخدام هذا الثقب في العديد من الاستخدامات المختلفة مثل تنظيم الممحاة و القيام بتهوية الأحذية حتى لا تتراكم بها الجراثيم ويستخدم لتعليق المسطرة ، ويوجد الثقب الصغير في القفل فهو يحافظ على القفل ويزيد من العمر الافتراضي له ، ويوجد الثقب في الإطارات الملونة وكل منها مصنوع للقيام بغرض معين فيكون اللون الأحمر للقيام بمحو الرصاص واللون الأزرق للقيام بمحو الحبر.

يحتوي غطاء القلم على ثقب صغير وذلك لكي يقوم بتثبت الممحاة الصغير التي توجد في طرف القلم ، ويتم استخدام الثقب الموجود في المسطرة حتى يتم تعليق المسطرة في المكتبات من خلال هذا الثقب، والثقب الذي يوجد في الأحذية يقوم بتهوية الرجل ولهذا فتكون الاحذية مريحة أثناء الاستخدام.