“لم تخطر على بال”.. طريقة عبقريه وسريعه لسحب الأموال من الـ ATM ماكينات الصراف الآلي بدون اي فيزا.. سهلناها عليك!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يبحث الكثير عن طريقة صرف المال دون الحاجة إلى البطاقة والذهاب إلى الماكينة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد لذلك الجميع يتجنب الازدحام حتى يحمي نفسه وأسرته من الإصابة بهذا الفيروس الخطير والذي يسبب الوفاة في بعض الحالات لذلك سوف نتحدث عن طريقة تستطيع أن تسحب المال الذي تحتاج له دون اللجوء إلى الذهاب لماكينة أل ATM عليك فقط أن تتبع الخطوات الآتية.

كيفية سحب الأموال من ال ATM

أول خطوه يجب عليك فعلها عندما تريد سحب الأموال من ال اي تي ام هي ادخال رقم المحفظة الكاش، سواء فودافون او اورنج او اتصالات كاش، وبعدها تدخل الرقم التي تريد ان تسحبه من الماكينة ثم تنتظر، وبعدها تدخل الرمز المتغير الذي تم ارساله اليك في رساله نصية، وبعدها ستكتب هذا الكود ثم تدخل المبلغ الذي تريد سحبه وتنتظر قليلا وبعدها ستتمكن من سحب الأموال.

خطوات الإيداع في ماكينة ال ATM

لكي يتم إيداع المال في الفيزا يتطلب عليك أن تذهب إلى ماكينة مخصصة للصرف والإيداع أيضا وتلك الماكينة تكون عند البنك الخاص بها لذلك عندما تريد أن تقوم بإيداع للمال عليك أن تذهب لأقرب بنك لكن يمكنك أيضا أن تقوم بوضع المال في الفيزا عن طريق برنامج wallet وتتبع نفس خطوات السحب لكن المختلف انك سوف تضغط على كلمة إيداع المال وتنتظر قليلا حتى يخرج لك وصل يؤكد نجاح عملية الإيداع لأن الكثير يقع في هذا الخطأ لأن من المحتمل أن تفشل عملية الإيداع ويخرج المال دون أن تراه وبالتالي سوف تخسر المال.