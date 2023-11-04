“خلو بالكم من عيالكم” .. أم شكت في سلوك ابنتها فوضعت كاميرا مراقبة سرية في غرفة نومها .. ما شاهدته الأم كان صادماً!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعد الشقاوة والأصوات المزعجة والضحكات أيضا هي من سمات المرحلة العمرية للطفولة ولذلك يواجه الكثير من الأمهات صعوبة بالغة في مراقبة أطفالهم باستمرار وإبعاد المخاطر والأذى عنهم وبشكل خاص الأمهات التي يتركون المنزل فترات طويلة تبعا لظروف عملهم وهو الأمر الذي جعلهم يبتكرون طرق عديدة لمراقبه اطفالهم وفي هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة من طرق مراقبة الأطفال عن بعد.

وضع كاميرا خفيه في الغرفه

واحدة من الطرق التي استعانت بها أم لمراقبة بنتها وهو قيامها بوضع كاميرا خفيه في غرفة ابنتها التي تبلغ 4 أعوام من أجل الاطمئنان عليها في عملها وذلك لأنها تقضي فترة طويلة جدا في عملها خارج المنزل ولأن سن ابنتها يعتبر صغير بالاضافة الى انها تعاني من بعض الاضطرابات العصبية أدت إلي حدوث سكتة قلبية لها أصبحت هذه الصغيرة تحتاج إلي رعاية دائمة.

الآثار السلبية للكاميرا الخفية

يعتبر وضع كاميرا خفيه في غرفة الأطفال هي واحدة من الطرق الغير مقبولة ابدا لان ذلك يعد تعدي على خصوصية الأطفال ولكن في بعض الأحيان يضطر بعض الأمهات إلى وضعها في الغرفة للاطمئنان على الأطفال وبسبب هذه الكاميرا أصبحت الطفلة تسمع أصواتا مزعجة وصرخات وموسيقي بصوت مرتفع مما جعل الطفلة تصرخ بصوت مرتفع وهو الأمر الذي دفع الام أن تسرع لإنقاذ ابنتها واكتشفت أنه تم اختراق الكاميرا ولهذا يجب علي جميع الآباء والأمهات أن يقوموا بمراقبة أطفالهم بطرق صحيحة دون أن تؤثر عليهم بالسلب.