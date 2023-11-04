صحتك اعرفها من اظافرك.. ست علامات تنذرك بنقص الفيتامينات والمعادن تظهر على الأظافر اعرف التفاصيل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يحتاج الجسم إلى مجموعة متنوعة من المعادن والفيتامينات الهامة حيث يمكن معرفة صحة الجسم من خلال صحة الأظافر فإن أي نقص في الفيتامينات والمعادن يظهر على الاظافر بشكل معين وبعض العلامات التي تنذر اصحابها بأنه يعاني من نقص كبير ويعد بمثابة جرس إنذار للإصابة بكثير من الأمراض وسوف نعرض لكم شكل الأظافر عند نقص الفيتامينات وما هي العلامات التي تظهر عليها.
ست علامات فالاظافر تنذرك بنقص الفيتامينات والمعادن
عند نقص الفيتامينات فان شكل اظافر يتغير وتظهر به عدة علامات تكون كالتالي:
- عند نقص فيتامين ب12 الذي يحافظ على صحة خلايا الجسم ويساعد في تكوين الحمض النووي فإن انخفاض مستوياته في الجسم تظهر بعلامات على الأظافر في شكل تنبيهات عمودية على السطح ويمكن أن يتحول لون الأظافر يميل إلى الازرقاق.
- نقص الحديد الذي يمكن أن يؤدي بإصابة الجسم بفخر الدم فيمكن أن يظهر على شكل الأظافر لتكون هشه وضعيفه للغاية.
- فيتامين ب يجعل الاظافر تتكسر بسهولة وتبدو أكثر ضعفا.
علامات تظهر في الأظافر نقص الكالسيوم اوميجا 3
- الكالسيوم يعد من المعادن الهامة للجسم التي تعزز صحة الأسنان والعظام وإذا حدث انخفاض في نسبة الكالسيوم في الجسم يظهر ذلك من خلال جفاف الأظافر وهشاشتها.
- الاوميجا 3 أحد الاحماض الامينيه الاساسيه في الجسم ولها دور هام حيث أنها تساعد على تكوين الكرياتين والبروتين في الجسم ويظهر ذلك على شكل الاظافر انها تكون ضعيفة وبها تشققات على السطح.
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