وصفة سحرية بمليون جنية.. قشور الموز كنز في بيتك أغلى من الدهب تعالي أقولك تعملي بيه أيه؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثير منا يفضل الموز سواء الكبار أو الصغار فالموز من أكثر الفواكه المفيدة والتي يحبها الجميع وذلك لأن الموز من الفواكه التي تتميز بمذاق رائع ولا يستطيع أحد مقاومة أكل الموز ويوجد في الموز الكثير من الفوائد الصحية المختلفة وذلك لان يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم حيث يوجد به بعض الفيتامينات والمعادن وعلى رأسهم معدن البوتاسيوم، وبعد أكل الموز يقوم الكثير منا بالتخلص من القشرة ولا نعلم مدى أهمية قشرة الموز وهي لها أهمية كبيرة حيث يتم استخدامها في علاج الكثير من مشاكل الشعر مثل التساقط والتقصف، وفي هذا المقال سوف نوضح كيفية الاستفادة من قشرة الموز.

تعد قشرة الموز من أكثر الأشياء الطبيعية المفيدة للشعر حيث أنها تساعد في نمو الشعر وتعمل على كثافة الشعر بشكل كبير ولهذا تدخل قشرة الموز في الكثير من الوصفات التي تستخدم للشعر وعلاج الشعر من التساقط والتقصف ومن أهم ماسكات الشعر ماسك الليمون وقشرة الموز ويتم تحضير الماسك كتالي :

يتم وضع قشر الموز في الخلاط ويتم ضربه حتى يصبح ناعم تماماً.

بعد ذلك يتم وضع عصير الليمون على قشر الموز ويتم مزج الخليط جيداً.

بعد ذلك يتم وضع هذا الماسك على الشعر بعد أن يتم غسيل الشعر بكوب من الحليب أولاً.

يتم وضع الماسك على الشعر لمدة زمنية لا تقل عن ساعة وبعدها يتم غسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر وسوف تظهر نتيجة جيدة بعد أول استخدام للماسك.